Toezichthouder Marco Derksen neemt afscheid van Hoogte80 Festival

ARNHEM – Marco Derksen neemt afscheid als toezichthouder van het Hoogte80 Festival in Arnhem. Na vijf jaar draagt hij zijn rol in de raad van toezicht over.

Derksen trad vijf jaar geleden toe tot de raad van toezicht op verzoek van directeur Harold Oddens. Dat gebeurde kort nadat hij stopte als toezichthouder bij poppodium Luxor Live. In de periode die volgde kreeg het festival te maken met de impact van de coronapandemie, maar daarna volgden volgens Derksen weer meerdere succesvolle edities.

In dezelfde jaren groeiden het Posttheater en het Hoogte80 Festival steeds verder naar elkaar toe. Inmiddels zijn ook de raden van toezicht van beide organisaties samengevoegd. Voor Derksen is dat een logisch moment om zijn functie neer te leggen en het stokje over te dragen.

De vertrekkend toezichthouder spreekt van een waardevolle periode waarin hij heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het festival. Ook bedankt hij directeur Oddens en zijn collega-toezichthouders voor de samenwerking.

Hoogte80 geldt als een van de bekendste culturele evenementen van Arnhem en trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Park Hoogte 80, waar tijdens het Hemelvaartsweekend theater, muziek en kunst samenkomen.

Derksen blijft betrokken als bezoeker. “Ik kijk met plezier vanaf de zijlijn mee en ben er uiteraard weer bij met Hemelvaart,” schrijft hij.