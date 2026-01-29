Van bubbel naar bubbel door de stad: Uitnacht Arnhem opent vrijdag alle deuren

ARNHEM – Arnhem verandert vrijdag 30 januari opnieuw in één grote culturele route tijdens Uitnacht Arnhem. In meer dan vijftig locaties en met ruim tweehonderd programmaonderdelen trekt het festival bezoekers van wijk naar wijk, van vroege avond tot diep in de nacht. Musea, theaters, clubs, ateliers en cafés openen gratis hun deuren voor een avond vol kunst, cultuur en ontmoeting.

Het festival is opgebouwd rond zogenoemde bubbels: tijdsblokken waarin het programma zich verplaatst door de stad. Zo ontstaat een natuurlijke stroom van publiek, dat gezamenlijk van Klarendal naar het Willemsplein en het Spijkerkwartier trekt, vervolgens de binnenstad in en uiteindelijk belandt in de Nacht Bubbel.

Klarendal trapt af met dans en film

De eerste bubbel speelt zich af tussen 16.00 en 18.30 uur in Klarendal. De officiële opening vindt om 17.00 uur plaats in Huis van Puck, waar burgemeester Ahmed Marcouch het startsein geeft voor Uitnacht Arnhem.

Daarna volgt een bijzonder dansoptreden van Introdans, in samenwerking met het Kröller-Müller Museum. Dans en beeldende kunst worden samengebracht in een voorstelling waarin beweging en verbeelding centraal staan. Aansluitend gaat de korte documentaire De Nieuwe Arnhemse Meisjes in première, een film die nieuwe blikken op de stad laat zien.

Cultuurprijs in Theater Oostpool

Vanaf 18.30 uur verschuift de bubbel richting het Willemsplein en het Spijkerkwartier. In Theater Oostpool wordt daar de Cultuurprijs Arnhem 2026 uitgereikt. Met een prijzengeld van 10.000 euro wil de gemeente Arnhem lokaal cultureel talent een stevige impuls geven.

De genomineerden zijn filmmaker Amir Zaza, beeldend kunstenaar Niels van Bunningen en The Hub Arnhem. De uitreiking is in handen van wethouder Cathelijne Bouwkamp.

Volksmuziek als ontmoetingsplek

De derde bubbel, van 21.00 tot 23.30 uur, speelt zich af in de binnenstad. Nieuw dit jaar is het Uitnachtplein op het Audrey Hepburnplein, waar Arnhemse volksmuziek centraal staat. Het plein fungeert als laagdrempelige ontmoetingsplek met meezingers, lokale artiesten en een ongedwongen sfeer. DJ Rob Spijker verbindt de optredens en houdt het plein de hele avond levendig.

Nacht Bubbel tot in de vroege ochtend

Vanaf 23.30 uur neemt de Nacht Bubbel het over. Luxor Live en Willemeen slaan de handen ineen voor een nachtprogramma met bands, dj-sets en alternatieve acts. Van urban tot rock en experiment: hier klinkt het nachtelijke gezicht van de Arnhemse cultuur.

Daarnaast is er het mysterieuze programmaonderdeel As above not so below. Alleen de tijden zijn bekend. Wat bezoekers precies te zien krijgen, blijft bewust in het ongewisse.

Uitnacht Arnhem laat zich dit jaar opnieuw beleven als een culturele reis door de stad. Wie zich laat meevoeren van bubbel naar bubbel, ontdekt Arnhem op zijn meest open en veelzijdig.