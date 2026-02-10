Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren – meer groen in Arnhem

ARNHEM – Meer bomen, struiken, bloemen en planten in de stad. Dat vormt de kern van het verkiezingsprogramma Natuurlijk van de Partij voor de Dieren Arnhem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De partij kiest nadrukkelijk voor vergroening van de openbare ruimte en wil natuur, dierenwelzijn en gezondheid leidend maken in het Arnhemse beleid.

De Partij voor de Dieren maakt momenteel deel uit van de coalitie en heeft drie zetels in de gemeenteraad. Met lijsttrekker en fractievoorzitter Floor Hogenhout wil de partij die koers voortzetten. Volgens Hogenhout vraagt Arnhem om keuzes die verder kijken dan economische groei alleen, met welzijn van mens en dier als uitgangspunt.

Meer groen, minder steen

In het programma zet de partij stevig in op vergroening. De zogeheten 3-30-300-regel vormt daarbij een belangrijk richtsnoer: iedere Arnhemmer moet vanuit huis minimaal drie bomen kunnen zien, dertig procent van elke buurt moet door bomen worden beschaduwd en een park of koele groene plek moet binnen driehonderd meter bereikbaar zijn. Door meer ruimte te geven aan natuur wil de partij biodiversiteit versterken en de stad beter wapenen tegen hitte en wateroverlast.

Daarnaast blijft de Partij voor de Dieren inzetten op het behalen van de klimaatdoelen. Arnhem moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, waarbij ondersteuning bij het verduurzamen van woningen een belangrijke rol speelt.

Welzijn boven winst

De titel van het programma is volgens de partij niet toevallig gekozen. Welzijn moet boven winst worden geplaatst, zowel in de economie als in de inrichting van de stad. Dat betekent een overstap naar een lokale en circulaire economie die geen schade toebrengt aan dieren, natuur en mensen. Ook armoede en kansenongelijkheid worden daarbij expliciet genoemd als problemen die structureel moeten worden aangepakt.

Initiatieven zoals Immerloo Schuldenvrij krijgen steun, terwijl veiligheid wordt benaderd in brede zin, met aandacht voor huiselijk geweld, femicide én dierenmishandeling.

Zorg voor mens en dier

Opvallend in het programma is de nadruk op dierenrechten. De partij wil niet alleen dierenleed voorkomen, maar dierenrechten actief verankeren in het beleid. Zo pleit zij voor vergoeding van dierenartskosten voor Arnhemmers met een laag inkomen en betere bescherming van huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren.

Ook gezonde voeding speelt een rol. De Partij voor de Dieren wil een meer plantaardige leefstijl stimuleren en stadslandbouwinitiatieven ondersteunen, zonder gebruik van gif.

Wonen en ruimte eerlijk verdelen

De woningnood moet volgens de partij duurzaam worden aangepakt. Minimaal veertig procent van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale huurwoningen. Woningen worden klimaatneutraal en circulair gebouwd, zonder dat dit ten koste gaat van natuur.

Ook de openbare ruimte moet eerlijker worden verdeeld. Minder asfalt en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer zijn daarbij het uitgangspunt. Voor inwoners die het niet kunnen betalen, wil de partij openbaar vervoer volledig gratis maken.

Verkiezingsreeks

Met Natuurlijk presenteert de Partij voor de Dieren zich opnieuw als uitgesproken groene en diervriendelijke partij in Arnhem. De partij gaat de verkiezingen in met een kandidatenlijst van zestien personen. De Arnhemsche Courant belicht in de komende weken meer verkiezingsprogramma’s van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lezers kunnen onder de artikelen reageren en hun mening delen.