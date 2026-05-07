Vier de Kade

Zaterdag 9 mei aanstaande is de feestelijke opening van de vernieuwde Rijnkade, een iconisch stukje Arnhem. Eet een Arnhems stukje taart mee om 11.45 uur om de opening te vieren. Van 11:45 tot 15:00 uur vinden de volgende activiteiten plaats voor jong en oud: Een rondleiding, een fototentoonstelling, een workshop dijken bouwen en pontje varen. Te bezichtigen zijn een prachtig schip aan de kade en de graafmachines, die gebruikt zijn voor de duurzame herontwikkeling. De kleintjes kunnen spelen met mini-graafmachines.

(Tekst en foto’s Heidi Touw)

Beschermen tegen hoogwater

De dijk aan de Rijnkade is vernieuwd en versterkt, omdat het bestand moet zijn tegen hoger water. Door klimaatverandering wordt Arnhem vaker geconfronteerd met hoger water. De lage kade en de muur naar de hoge Rijnkade zijn verstevigd. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft nieuwe damwanden en keerwanden geplaatst. De waterkering voldoet aan de actuele eisen.

Verlevendigen voor inwoners en bezoekers

Behalve versterkt is de Rijnkade ook aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en toeristen; groener en levendiger. De Sint Jansbeek is goed zichtbaar. Er is meer ruimte voor horeca, terrassen en flaneren. En het is er veiliger om te wandelen. Ook de trappen en hellingen zijn mooier en toegankelijker. Vanaf de Rijnkade kan iedereen nu gemakkelijk zijn weg vinden naar de binnenstad van Arnhem.

Cruiseschepen

Net als vóór 2024, is Arnhem een vaste opstapplaats voor riviercruises. Mensen stappen op voor een cruise over de Rijn en bijvoorbeeld de Moezel en de Donau. Arnhem is ook een populaire tussenbestemming voor een bezoek aan de binnenstad.

Er zijn vele aanbieders van riviercruisereizen. Van de Arnhemse reisorganisatie Feenstra Riviercruises vertrekken alleen al in de maand mei 19 schepen vanuit Arnhem. Een riviercruiseschip is kleiner dan een zeecruiseschip, het is geen zogenaamd ‘flatgebouw’ aan het water. Het heeft veelal 75 tot 100 hutten voor 75 tot 250 passagiers.

Walstroom

De riviercruiseschepen worden per heden voorzien van elektriciteit met walstroom. De schepen hoeven dus niet meer stationair te draaien en kunnen hun eigen dieselgenerator uitschakelen.

Donderdagmorgen

Ik bezoek de Rijnkade op hetzelfde moment als een rivercruise vol Duitse senioren uit Keulen op weg naar Groningen. Het is donderdagmorgen 9:00 uur. Het is rustig, het is zonnig, het is prachtig. De reis langs de Rijn vertrekt weer om 12:00 uur lunchtijd, dus de mensen hebben een kleine drie uur om de stad te bezoeken. De eerste etappe is de loopplank naar de kade. Eenmaal op de kade is het bordes met de brede trap, naast de Sint Jansbeek, de kortste en beste weg naar de binnenstad. Toch kiezen de meesten voor de rollatorvriendelijke helling, die uitkomt voorbij de Rodenburgstraat. Wat jammer dat de Eusebiuskerk van hieruit niet te zien is, dan zouden de mensen zeker weten dat ze goed zitten. Nu is het een beetje zoeken: “Waar moeten wij heen?” “Hoe ver is het nog”?” Op de kade is geen bewegwijzering.

De route tussen het schip en de kerk is 600 meter. Dat zou moeten lukken in een uur. De rollatorvriendelijke route de andere kant op is wat verder weg, voorbij het skatepark, de Nelson Mandelabrug onderdoor en dan omhoog richting de Blauwe Golven. De route tussen het schip en Centraal Station Arnhem, een fotogenieke bezienswaardigheid, is 1.400 meter. Voor deze senioren wellicht ‘een burg te ver’.