Vijftien partijen op weg naar gemeenteraadsverkiezingen Arnhem

ARNHEM – Vijftien politieke partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2026. Dat heeft het centraal stembureau van Arnhem bekendgemaakt. Vrijdag 6 februari wordt definitief vastgesteld welke partijen daadwerkelijk op het stembiljet komen te staan.

Twee nieuwkomers

Twee nieuwe lijsten vallen op tussen de bekende namen: LEF – Voor de Nieuwe Generatie, met Pascal van den Bom als lijsttrekker, en de Piratenpartij, aangevoerd door Mehmet Sağsu. De PVV doet niet mee aan de verkiezingen. De Nederlandse Volks-Unie (NVU) waagt opnieuw een poging om zetels te behalen; in 2022 kwam de partij stemmen tekort voor een plek in de raad.

De nieuwkomers zijn nog niet definitief toegelaten. Bij met name de Piratenpartij zijn door het centraal stembureau herstelbare tekortkomingen geconstateerd. Zo ontbreken instemmingsverklaringen en voldoende ondersteuningsverklaringen en zijn er enkele administratieve onjuistheden vastgesteld.

Vrijdag 6 februari vindt een openbare zitting van het centraal stembureau plaats in het stadhuis. Tijdens deze zitting wordt besloten welke kandidatenlijsten geldig zijn, welke kandidaten worden gehandhaafd en welke partijaanduidingen definitief worden vastgesteld. Ook worden dan de lijstnummers toegekend. Partijen die niet aan de wettelijke eisen voldoen, mogen niet deelnemen aan de verkiezingen.