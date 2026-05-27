Visbroertjes keren terug naar Arnhem met nieuwe “visafslag van het Oosten” aan de Utrechtseweg

ARNHEM – Veel Arnhemmers kennen de Visbroertjes nog van de Steenstraat. Nu willen de ondernemers terugkeren met een nieuw concept aan de Utrechtseweg: The Salty Mermaid, een pop-up visrestaurant en verse vismarkt in een voormalig bedrijfspand tegenover Museum Arnhem. Achter het plan zitten onder anderen Bart, Floris, Luuk en Wiebe, die spreken van de ambitie om “de visafslag van het Oosten” neer te zetten.

Initiatiefnemer Bart klinkt zichtbaar enthousiast als hij vertelt over de plannen. Samen met oud-collega’s uit de tijd van de Visbroertjes wil hij de bekende Arnhemse visbeleving nieuw leven inblazen. “Arnhem heeft het nodig. Er is veel vraag naar en wij vinden het leuk”, vertelt hij.

Volgens Bart wordt slechts een deel van het pand gebruikt. Overdag moet er een verse vismarkt komen met luxe visproducten voor thuis. Wat overblijft, verhuist ’s avonds naar het restaurantgedeelte. Waar vroeger aan de Steenstraat plek was voor ongeveer 25 gasten, zien de ondernemers nu ruimte voor een veel grotere opzet.

Van garagebox naar visrestaurant

Het pand aan de Utrechtseweg 170 stond volgens Bart al jaren grotendeels leeg. De locatie kwam volgens hem enigszins toevallig op hun pad. “Na drie keer door het pand lopen dacht ik: dit kan toch wel iets bijzonders worden”, zegt hij. De ondernemers zien juist kansen buiten het traditionele horecacentrum van Arnhem. Daarbij wijzen ze op bekende viszaken elders in Nederland die ook buiten drukke binnensteden gevestigd zijn. De naam The Salty Mermaid moet volgens de initiatiefnemers staan voor een combinatie van verse vis, horeca en laagdrempelige gezelligheid. Het restaurant krijgt ook een terras.

Buurt verdeeld, maar veel positieve reacties

Voor het restaurant en terras lopen momenteel nog vergunningprocedures. Een aantal direct omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen. Vooral zorgen over parkeren en mogelijke overlast spelen daarbij een rol. Volgens Bart probeert de organisatie die zorgen actief weg te nemen. Zo werd een informatieavond georganiseerd waar tientallen buurtbewoners op af kwamen. Ook zijn aanvullende plannen opgesteld rond geluid en parkeren.

De initiatiefnemers zeggen dat het grootste deel van de reacties uit de wijk juist positief is. “Veel mensen uit de wijk vinden het geweldig dat er weer iets gebeurt op die plek”, vertelt Bart. Sommige bewoners zouden het juist leuk vinden om straks in de buurt een drankje of oesters te kunnen halen.

De ondernemers hopen aanvankelijk begin juni open te gaan, maar verwachten inmiddels dat dit iets later wordt vanwege de lopende procedures. Zodra de vergunningen rond zijn, zeggen ze snel operationeel te kunnen zijn. Volgens Bart staat vrijwel alles al klaar.