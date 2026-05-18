Vitesse haalt hard uit naar buitenlandse aandeelhouders: ‘Paniekactie die de club schaadt’

ARNHEM – Vitesse zegt dicht bij een doorbraak te zijn in het slepende overnameproces van de club, maar tegelijkertijd is de situatie achter de schermen opnieuw geëscaleerd. De Arnhemse club laat maandag weten dat buitenlandse aandeelhouders hebben geprobeerd de Raad van Commissarissen en directie te ontslaan. Volgens Vitesse is dat besluit “niet rechtsgeldig” en zorgt het juist voor extra onrust in een cruciale fase van het proces.

Volgens de club is de relatie met een deel van de buitenlandse aandeelhouders de afgelopen periode “sterk verslechterd”. De aandeelhouders zouden ongeduldig zijn geworden doordat de KNVB nog altijd geen definitieve goedkeuring heeft gegeven voor de wijziging van de zeggenschap en de verkoop van de aandelen aan Sterkhouders Vitesse Arnhem BV. Die verkoop werd eind vorig jaar aangekondigd.

Vitesse stelt echter dat de aandeelhouders juridisch gezien niet zelfstandig zulke besluiten kunnen nemen. In een uitgebreide verklaring vergelijkt de club de situatie met iemand die een huis al verkocht heeft, maar in de periode voor de overdracht alsnog de keuken eruit zou slopen. Volgens Vitesse is contractueel vastgelegd dat belangrijke besluiten alleen met wederzijdse instemming genomen mogen worden.

De club spreekt van een “paniekactie” die het functioneren van Vitesse schaadt. Tegelijkertijd probeert de directie de rust te bewaren. Volgens de verklaring verlopen de gesprekken met de KNVB en de Licentiecommissie inmiddels goed en verwacht de club “binnen enkele dagen” een positief besluit over de wijziging van de zeggenschap en de aandelenovername.

Daarmee lijkt Vitesse zich opnieuw in een allesbeslissende fase te bevinden. De Arnhemse club balanceerde de afgelopen jaren al meerdere keren op de rand van een licentiecrisis en financiële onzekerheid. Juist nu de club zegt dicht bij een oplossing te zijn, zorgt de nieuwe machtsstrijd achter de schermen opnieuw voor spanning onder supporters en betrokkenen.