Vitesse trekt deze zomer met voetbalkampen langs clubs in Arnhem en regio

ARNHEM – Kinderen die in de zomervakantie willen voetballen onder begeleiding van trainers van Vitesse krijgen daar deze zomer op meerdere plekken in Arnhem en de regio de kans voor. De Arnhemse club organiseert in juli en augustus een reeks Vitesse Voetbalkampen voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar.

Tijdens de kampen staat voetbalplezier centraal. De deelnemers trainen in hun eigen Vitesse-tenue en doen mee aan verschillende techniek-, spel- en partijvormen. Daarnaast staan er ook diverse animatieactiviteiten op het programma. De kampen duren twee of drie dagen en worden begeleid door ervaren trainers.

In Arnhem vinden deze zomer twee voetbalkampen plaats. Bij Arnhemse Boys wordt van 13 tot en met 15 juli een driedaags kamp gehouden. Later in de vakantie volgt van 19 tot en met 21 augustus een tweede driedaags kamp bij VDZ Arnhem. Ook in de directe omgeving van de stad zijn er kampen gepland, onder meer bij Sportpark De Pinkenberg in Rozendaal (14 en 15 juli), OVC ’85 in Oosterbeek (16 en 17 juli) en s.v. Spero in Elst (17 en 18 augustus).

Verder trekt Vitesse deze zomer ook naar Ede en Renswoude. Bij DTS Ede staat een driedaags kamp gepland van 20 tot en met 22 juli. In Renswoude sluit de club de zomerserie af met een driedaags voetbalkamp van 25 tot en met 27 augustus.

De kampen zijn bedoeld voor zowel beginnende als ervaren voetballers. Naast de trainingen krijgen deelnemers dagelijks lunch, drinken en tussendoortjes. Aanmelden kan via de website van Vitesse. Volgens de club zijn de kampen de afgelopen jaren populair gebleken, waardoor tijdig inschrijven wordt aangeraden.

