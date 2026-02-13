Voetbalvereniging Arnhemse Boys Schuytgraaf zet veiligheid voorop met reanimatietraining

ARNHEM – Dagelijks komen veel mensen samen bij voetbalvereniging Arnhemse Boys Schuytgraaf. Voetbal is hier meer dan een sport. Het sportpark is een ontmoetingsplek waar kinderen, ouders, vrijwilligers en senioren elkaar treffen. Vanuit die gedachte doet de club mee aan de campagne ‘Voor elkaar, met elkaar’, waarin reanimatietrainingen mogelijk worden gemaakt door Univé. Met de training bereidt de vereniging zich actief voor op noodsituaties op en rond het sportpark, waar wekelijks honderden sporters en bezoekers samenkomen. In het kader van de campagne krijgt de club een reanimatietraining voor betrokkenen binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheid op en rond het veld

Jan-Willem Vaartjes (54) uit Schuytgraaf is bestuurslid bij de club, vader van twee kinderen en partner. Hij werkt in de bedrijfsgezondheidszorg en is vicevoorzitter van de patiëntenraad bij Rijnstate. Daarnaast schrijft hij voor Loesje, het Arnhemse collectief dat met korte teksten inspeelt op de actualiteit. Werk met maatschappelijke impact staat voor hem centraal. Dat geldt ook voor zijn inzet bij de club, waar hij zich al zeventien jaar voor inzet. Ooit begon hij als scheidsrechter bij de jongste jeugd, later werd hij jarenlang jeugdvoorzitter. “Ons doel is om een plek te creëren waar mensen plezier hebben, zich welkom voelen en samen verbinding ervaren,” zegt hij. Maar plezier valt of staat met veiligheid. “Je wilt een veilige omgeving creëren waar iedereen zich gezien en gehoord voelt, ook als er iets onverwachts gebeurt.”

Meer dan alleen sport

Volgens Vaartjes spelen trainers daarin een sleutelrol. “Als trainer kun je echt het verschil maken in de ontwikkeling van een kind. Ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en omgaan met elkaar in een team.” Juist daarom vindt hij het belangrijk dat de club voorbereid is op noodsituaties. “Je hoopt dat er nooit iets ernstigs gebeurt, maar als het wel zo is, wil je niet machteloos toekijken.” Bij de ingang van de sportkantine hangt een AED, die jaarlijks wordt gecontroleerd en onderhouden. “Gelukkig hebben we de AED de afgelopen tien jaar niet hoeven gebruiken. Maar dat mag geen reden zijn om te denken dat het hier nooit zal gebeuren. We lezen genoeg verhalen over wat er op en rond sportvelden kan gebeuren. Zo’n gebeurtenis heeft enorme impact.”

Niet wegkijken, maar omkijken

Toch merkt hij dat veel mensen het gebruik van een AED spannend vinden. “Het is een drempel. Je moet met het apparaat naar iemand toe en op dat moment gaat het om leven of dood. Dan is het niet genoeg om alleen te weten waar de AED hangt; je moet ook durven handelen. Dat vraagt om voorbereiding.” Elke keer als hij langs de AED-kast loopt, voelt hij een dubbel gevoel. “Wat fijn dat hij er hangt en dat we hem nog niet nodig hebben gehad. Tegelijkertijd besef ik dat er zomaar iets kan gebeuren.” Daarom doet de club mee aan de campagne. “Een noodsituatie kondigt zich niet aan. Juist dan maken kennis, vertrouwen en durven handelen het verschil.”

Samen voorbereid

De reanimatietraining wordt binnenkort ingepland op de club en is bedoeld voor iedereen die regelmatig op het sportpark aanwezig is. In totaal zijn er twaalf plekken beschikbaar. “We vinden het belangrijk dat een partner als Univé deelname toegankelijk maakt,” besluit Vaartjes. “Het laat zien dat er wordt meegedacht over veiligheid op plekken waar veel mensen samenkomen. Zo zorgen we echt voor elkaar, met elkaar.”