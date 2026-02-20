Voor 2,50 euro met de bus naar Musis en weer naar huis

ARNHEM – Een avond naar Musis hoeft niet langer gepaard te gaan met parkeerkosten of zoeken naar een plek in de binnenstad. Bezoekers van Musis & Stadstheater Arnhem kunnen voortaan voor 2,50 euro met de bus heen én terug reizen naar een voorstelling of concert.

Het gaat om een samenwerking tussen Musis & Stadstheater Arnhem en vervoerder Breng. Bezoekers kunnen bij hun toegangsticket een speciaal busretour bijboeken, dat geldig is op de dag van de voorstelling.

Reizen binnen brede regio

Het busticket geldt op alle Breng-bussen binnen het gebied dat wordt begrensd door de kernen Druten, Wageningen, Arnhem, Dieren, Doesburg, Tolkamer, Groesbeek en Grave. Daarmee richt de regeling zich niet alleen op Arnhemmers, maar ook op bezoekers uit de regio die regelmatig naar Musis komen.

De bus stopt bij haltes op loopafstand van het concertgebouw, waardoor bezoekers vrijwel direct bij de ingang uitstappen.

Eenvoudig bij te boeken

Het busretour kan direct worden toegevoegd tijdens het online bestellen van een voorstellingsticket. Wie al kaarten heeft gekocht, kan het arrangement later alsnog via het persoonlijke ticketaccount toevoegen. Per toegangsbewijs kan één busretour worden aangeschaft.

Het vervoer is uitsluitend geldig in combinatie met een ticket voor een voorstelling en alleen op de dag waarop die plaatsvindt. Tickets die via externe verkooppartijen zijn gekocht, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Alternatief voor de auto

Met het initiatief willen Musis en Breng het theaterbezoek toegankelijker maken en bezoekers een aantrekkelijk alternatief bieden voor de auto. Vooral tijdens drukbezochte avonden kan het rondom het centrum en het Velperplein druk zijn.

In de bus tonen reizigers zowel hun busticket als hun toegangsbewijs aan de chauffeur. Daarmee begint de avond uit feitelijk al onderweg: zonder parkeerstress rechtstreeks naar muziek, theater of concert.