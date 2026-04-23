Vrijheid aan tafel én in de trein: Gelderland viert 5 mei met 170 maaltijden en ‘vrijheidstrein’

ARNHEM – Op Bevrijdingsdag verandert Gelderland in één grote ontmoetingsplek. Verspreid over de provincie worden op 5 mei meer dan 170 Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar inwoners en bezoekers samenkomen om stil te staan bij de betekenis van vrijheid. Nieuw dit jaar is een opvallend initiatief in het openbaar vervoer: een speciale vrijheidstrein van Arriva.

Ontmoeting centraal aan de eettafel

De Vrijheidsmaaltijden vormen al jaren een vast onderdeel van 5 mei. Het idee is eenvoudig: mensen schuiven aan tafel, ontmoeten elkaar en gaan in gesprek over vrijheid. Daarbij speelt de Vrijheidssoep een symbolische rol. Dit jaar is het recept ontwikkeld door Janny van der Heijden, die koos voor een wittebonensoep “waar je zelf kleur aan kunt geven”.

Juist dat gezamenlijke moment – eten, praten en luisteren – staat centraal. Onbekenden raken met elkaar in gesprek en delen persoonlijke verhalen. Daarmee krijgt het abstracte begrip vrijheid een concrete invulling.

Vrijheidstrein rijdt door de regio

Naast de maaltijden krijgt Gelderland dit jaar een extra dimensie: reizigers kunnen ook in de trein deelnemen aan de viering. In treinen van Arriva tussen onder meer Zutphen, Apeldoorn, Winterswijk, Doetinchem, Arnhem en Tiel worden reizigers verrast met een kop Vrijheidssoep.

Chef Nadia Zerouali deelt samen met burgemeesters de soep uit. Het doel is om reizigers onderweg letterlijk en figuurlijk stil te laten staan bij vrijheid. Tegelijk worden zij gewezen op de Vrijheidsmaaltijden in de provincie, zodat ze eventueel alsnog kunnen aansluiten.

Soepstraat op Arnhem Centraal

Ook op Arnhem Centraal zelf is er volop aandacht voor Bevrijdingsdag. Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt een speciale Vrijheidssoepstraat ingericht. Reizigers kunnen daar gratis een kop soep ophalen en een persoonlijke boodschap over vrijheid achterlaten.

Het station verandert daarmee tijdelijk in een plek van ontmoeting en reflectie – precies de bedoeling van de landelijke actie.

Vrijheid samen beleven

Met tientallen locaties, een rijdende trein en activiteiten op stations wil Gelderland laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid.

