Zingend Arnhems gemeenteraadslid vraagt aandacht voor parkeeroverlast rond concerten Suzan & Freek

ARNHEM – De grote concertreeks van Suzan & Freek in GelreDome leidde woensdagavond zelfs tot een muzikale bijdrage in de Arnhemse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering stelde Arnhem Centraal al zingend vragen aan het college over de parkeeroverlast in onder meer Kronenburg, waar bewoners volgens de partij al jarenlang hinder ervaren tijdens grote evenementen.

“Niemand weet waar we nu heen moeten”, zong raadslid Mikail Akbulut tijdens zijn bijdrage, verwijzend naar het nummer Niemand van Suzan & Freek. Volgens Arnhem Centraal voelen bewoners van Kronenburg en omliggende buurten zich tijdens grote concerten regelmatig stuurloos door de parkeerdruk en verkeerschaos rond GelreDome.

Wethouder Bob Roelofs erkende dat er sprake was van parkeeroverlast, maar stelde tegelijkertijd dat grote concerten van deze omvang altijd impact zullen hebben op de omgeving. Volgens de wethouder waren vooraf extra maatregelen genomen, waaronder meer handhavers, extra verkeersregelaars, satellietparkeerplaatsen bij onder meer Valkenhuizen en Papendal en extra inzet op kiss-and-ride-locaties. Ook zei hij dat na het eerste concertweekend aanvullende maatregelen zijn genomen.

Roelofs wees er bovendien op dat sociale media een belangrijke rol speelden in het probleem. Volgens hem deelden bezoekers online massaal locaties waar gratis geparkeerd kon worden in Arnhem-Zuid. De gemeente en GelreDome hebben daarop extra gehandhaafd en meer bekeuringen uitgedeeld.

Toch kreeg de wethouder stevige kritiek vanuit de raad. Gerrie Elfrink stelde dat er niet langer gesproken moet worden over “parkeerlast”, maar over structurele parkeeroverlast die al jarenlang terugkeert. Volgens hem wordt te veel ingezet op regulering en handhaving, terwijl het echte probleem een tekort aan parkeerplaatsen is. De SP’er opperde daarom opnieuw de mogelijkheid van extra parkeercapaciteit, bijvoorbeeld via een parkeergarage bij GelreDome.

Roelofs verwees in zijn antwoord naar een toekomstige mobiliteitshub bij GelreDome. Volgens de wethouder moet die voorziening op termijn helpen om de parkeerdruk beter op te vangen.

Morgen beginnen Suzan & Freek aan hun laatste drie concerten in Arnhem. Zowel vrijdag als zaterdag staat er nog een avondshow op het programma. Zondag sluit het duo de concertreeks af met een middagconcert in GelreDome.

Ondanks de discussie over parkeren en bereikbaarheid geldt de concertreeks voor Arnhem als een van de grootste muziekevenementen van dit voorjaar. Door de bijzondere ‘in the round’-opstelling trok GelreDome tienduizenden bezoekers extra richting de stad.