Zorgen over commerciële huisarts Arts en Zorg in Schuytgraaf: patiënten ervaren slechtere zorg

ARNHEM – Patiënten uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf trekken aan de bel over de kwaliteit en bereikbaarheid van hun huisartsenzorg. Uit onderzoek van het AVROTROS-programma Radar en onderzoeksplatform Investico blijkt dat een groot deel van de ondervraagde patiënten negatieve ervaringen heeft met de commerciële huisartsenketen Arts en Zorg, momenteel de enige aanbieder in de wijk.

Voor het zogenoemde Radar Panel werden 202 patiënten ondervraagd die staan ingeschreven bij een Arts en Zorg-praktijk. Van hen zegt 84 procent veranderingen te merken sinds de overname van hun praktijk door de keten. Binnen die groep geeft 92 procent aan dat de kwaliteit van zorg sindsdien slechter is geworden. Bijna de helft van de respondenten zegt dat deze veranderingen zelfs negatieve gevolgen hebben gehad voor hun gezondheid.

Moeilijk bereikbaar

Een veelgehoorde klacht is de bereikbaarheid van de praktijk. Volgens het onderzoek vindt 84 procent van de patiënten het lastig om contact te krijgen met de huisarts. Telefonisch contact is beperkt en een deel van de zorg verloopt uitsluitend digitaal, bijvoorbeeld via online vragenlijsten of chatconsulten. Vooral voor ouderen en mensen die minder digitaal vaardig zijn, vormt dit een hoge drempel.

Daarnaast ervaren patiënten langere wachttijden. Bijna negen op de tien respondenten zeggen dat het langer duurt voordat zij een afspraak kunnen maken of uitslagen ontvangen. Ook wordt vaker gemeld dat men niet meer een vaste huisarts ziet, maar steeds wisselende artsen of assistenten.

Ernstige casus

In de uitzending van Radar wordt onder meer het verhaal belicht van een patiënt met hartklachten die meerdere keren door Arts en Zorg werd gerustgesteld en naar huis gestuurd. Pas na herhaald aandringen werd een cardioloog geraadpleegd, die haar direct liet komen. Uiteindelijk bleek sprake van een hartinfarct. De casus roept vragen op over triage en medische beoordeling binnen de praktijk.

Enige aanbieder in de wijk

De problematiek speelt vooral in nieuwbouwwijk Schuytgraaf. Arts en Zorg is daar momenteel de enige huisartsenaanbieder. Huisartsen uit omliggende wijken hebben eerder al aangegeven moeite te hebben met de toestroom van patiënten uit Schuytgraaf, terwijl veel praktijken in Arnhem en omgeving gesloten zijn voor nieuwe inschrijvingen.

Nieuwe praktijk op komst

Om de druk te verlichten wordt in Schuytgraaf gewerkt aan de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. Daarin zal ook Aurum Huisartsen worden gevestigd. Vanwege de grote schaarste is deze nieuwe praktijk inmiddels al gestart met inschrijvingen, vooruitlopend op de oplevering van het centrum.

Reactie Arts en Zorg

Arts en Zorg laat in reactie op het onderzoek weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld. De organisatie stelt dat de zorg voldoet aan de geldende richtlijnen en beroepsstandaarden en wijst op interne audits en eigen patiënttevredenheidsonderzoeken.

De volledige resultaten van het Radar Panel-onderzoek, persoonlijke ervaringen van patiënten en de reactie van Arts en Zorg zijn te zien in de uitzending van Radar, maandagavond om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.