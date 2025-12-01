Getransformeerde caravan veilige queerplek dankzij crowdfundactie

De Arnhemse theatercommunity Bi&deLes werkt aan een bijzonder initiatief: De Rijdende Queer Space, een caravan die wordt omgebouwd tot mobiele queerplek voor kunst, ontmoeting en educatie. Het project kan echter alleen tot leven komen met hulp van het publiek. Daarom loopt er een crowdfundcampagne via Voordekunst die een groot deel van de kosten moet dekken.

Volgens de makers wordt de caravan “een getransformeerde caravan dat huisvesting biedt aan artistieke queerprojecten; van het kleinste queer archief in een voormalige caravantoilet tot een avondvullende voorstelling op een uitschuifbaar podium.” Ook dromen zij van “een mini queerbibliotheek, huiselijke sferen en een podium voor optredens, performances en lezingen.”

Van theatervoorstelling naar reizende ontmoetingsplek

Bi&deLes speelde eerder dit jaar op het Café Theaterfestival in Arnhem de voorstelling De Lesbie, waarin zij “licht op de lesbische geschiedenis en identiteit” wilden werpen. Die ervaring smaakte naar meer. Nu willen zij queer kunst en cultuur naar festivals, braderieën en pleinen brengen. De caravan moet dienen als een toegankelijke, laagdrempelige plek waar bezoekers letterlijk kunnen binnenstappen.

De initiatiefnemers leggen uit waarom deze fysieke ruimte essentieel is: “Voor ons is deze caravan een plek waar we ons als community in de openbare ruimte kunnen terugtrekken. Niet om ons af te sluiten van de wereld, maar om de wereld bij ons uit te kunnen nodigen.” Daarbij benadrukken zij het belang van samenkomen in een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen toenemen: “In een wereld waar we vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, willen wij ons publiek juist naast elkaar laten zitten.”

Hoe de caravan wordt verbouwd

Voor de ombouw moet veel gebeuren. De makers willen delen van de caravan slopen en opnieuw vormgeven. Zo komt er een mini-tribune voor voordrachten en intieme bijeenkomsten. De buitendeuren worden zó aangepast dat zij uitgeklapt kunnen worden tot een klein podium. Tegelijk blijft de huiselijkheid behouden dankzij elementen zoals een keukentje waar koffie en thee kan worden gezet. Buiten moet de caravan direct opvallen en uitnodigen om naar binnen te stappen.

Steun uit de community groeit

De crowdfundactie is essentieel om al deze plannen te kunnen realiseren. Het doel is 15.000 euro. Inmiddels staat de teller rond de zeventig procent. In hun laatste bericht schrijven de initiatiefnemers: “Wij hebben nog twaalf dagen dat onze campagne loopt. We zijn op zeventig procent! Dat is super en tegelijkertijd zijn we er nog niet.”

Met die woorden onderstrepen zij dat de eindstreep in zicht is, maar nog niet gehaald. Extra steun in deze laatste fase is daarom hard nodig.

Tegenprestaties voor donateurs

Wie bijdraagt, kan kiezen uit verschillende beloningen. Dat varieert van eenvoudige donaties zonder tegenprestatie tot ansichtkaarten, toegang tot een theatrale webinar over lesbische geschiedenis of zelfs een vermelding op de caravan bij een royale bijdrage. Daarmee proberen de makers het project laagdrempelig te houden voor een breed publiek.

Een nieuwe queerplek voor Arnhem

Als de crowdfunding slaagt, krijgt Arnhem er een opvallende mobiele queerplek bij waar kunst, performance en ontmoeting samenkomen. Voor Bi&deLes is het niet alleen een project, maar een manier om ruimte te creëren voor verhalen die vaak ongezien blijven.

Help mee en doneer via Voordekunst