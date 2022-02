1.150 meter oud riool onder Arnhem weer in orde: een symposium

Na 10 jaar van renovatiewerkzaamheden is het Arnhemse moerriool weer in orde. Ter ere daarvan organiseert de gemeente Arnhem op 18 februari een Rioolsymposium. Met drie inspirerende sprekers en een prijsvraag voor een rondleiding, wil Arnhem aandacht vragen voor de betekenis van riolering. ‘De beste uitvinding ooit als het gaat om volksgezondheid’, aldus wethouder openbare ruimte, Bob Roelofs, die dagvoorzitter is tijdens het symposium. Was die verbetering van de volksgezondheid ooit te danken aan de verbeterde hygiëne door riolering, ook tegenwoordig speelt het riool een grote rol.

Sprekers

Wat te denken van ‘Rioolwater als spiegel van de samenleving?’, Jeroen Langeveld, Associate professor aan de TU Delft spreekt erover in zijn presentatie: lessen uit 18 maanden SARS-CoV-2 monitoring en modellering”. De tweede spreker is Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties (water) aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn thema luidt: “Van ondergronds Grijs naar zichtbaar Groen/Blauw”. Antoinet Looman, Heemraad van Waterschap Rijn & IJssel neemt de aanwezigen mee in het belang van afvalwater als leverancier van nuttige grondstoffen.=

Rondleiding

Wie een rondleiding door dit unieke riool wil moet haast maken. De gemeente roept mensen via social media op om hun wens om af te dalen in het riool, kenbaar te maken. Vier winnaars mogen mee met Arnhems meest bevlogen rioolspecialist, Erik Laurentzen.

Instortingsgevaar

Het Arnhemse moerriool – een verbastering van moederriool – voert het afvalwater en regenwater van het grootste deel van Arnhem Noord af. Het riool uit 1870 heeft een zeldzame constructie: gemetselde bogen op een betonnen onderkant. Met een lengte van 1.150 meter en een diameter van 2.30 meter is dit het grootste riool van Arnhem. In 2012 werd duidelijk dat het riool zo slecht was dat instorting dreigde. Dit zou zelfs de fundering van omliggende gebouwen in gevaar kunnen brengen. De renovatie, die 10 jaar duurde enkele miljoenen kostte, is nu klaar. Bij de renovatie werden technieken gebruikt die wereldwijd niet eerder zijn gebruikt. Het werk is geslaagd. Met het Rioolsymposium wordt dat gemarkeerd.

Het symposium vindt plaats in Arnhemse stadhuishal. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom is het symposium ook online te volgen. De link wordt geplaatst op www.arnhem.nl/hoofdriool. Inwoners die graag live aanwezig willen zijn kunnen mailen naar erik.laurentzen@arnhem.nl

Programma

14.30 – 15.00 uur: inloop koffie/thee

15.00 – 15.15 uur: aanleiding, interview Bob Roelofs – Erik Laurentzen.

15.15 – 15.45 uur: Dr. ir. Jeroen Langeveld, Associate professor Sewerage and Urban Drainage TU Delft, Co founder of Partners4UrbanWater. Titel presentatie: “Rioolwater als spiegel van de samenleving: lessen uit 18 maanden SARS-CoV-2 monitoring en modellering”.

15.45 – 16.15 uur: Dr. ir. Floris Boogaard PhD, lector Ruimtelijke Transformaties (water) Hanzehogeschool Groningen, consultant bij Deltares en onderzoeker Global center on Adaptation. Titel presentatie: “Van ondergronds Grijs naar zichtbaar Groen/Blauw”.

16.15 – 16.30 uur: Ing Antoinet Looman, Heemraad Waterschap Rijn & Ijssel. Titel pitch: “Grondstoffen uit afvalwater”

16.45 uur bekendmaking prijswinnaars

17.00 uur einde.

Reacties