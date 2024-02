85 korte voorstellingen in Arnhemse cafés

Het Café Theater Festival (CTF) zal in maart 2024 opnieuw horecazaken in Utrecht, Arnhem en Rotterdam overnemen. Het festival, dat haar 20-jarige jubileum viert in Utrecht, zal op 15 en 16 maart voor het derde jaar op rij plaatsvinden in 17 cafés in Arnhem.

Arnhemse cafés

Gedurende twee avonden transformeren Arnhemse cafés tot bruisende podia met een gevarieerd programma aan voorstellingen. Van cabaret tot muziektheater, en van clubdans tot queer variété, geen genre blijft onaangeroerd. De optredens belichten een diversiteit aan thema’s, variërend van de strijd van underdogs tot het uitmaken van vriendschap, rouw en falen, mannelijkheid en queer identiteit. Met een mix van humor, energie en diepgang is er voor elke theaterliefhebber, stamgast of toevallige passant iets te beleven.

Elke voorstelling speelt 5 keer verspreid over de twee avonden. Zo komt een groot Arnhems publiek in aanraking met theater op een barkruk, poëzie vanaf de bar, musical aan de toog en clubdansers hangend aan de lampen. Naast cafés vanaf het eerste uur als Café Vrijdag, Nelson en DAVO Bar vindt het CTF dit jaar ook voor eerst plaats in de foyer van het Posttheater en het nieuw te openen queer café De Kurk van het Queer Collective Arnhem.

Derde Arnhemse editie

Het Café Theater Festival debuteerde in 2022 in Arnhem met een succesvolle proefeditie in 7 cafés. Sindsdien is het festival uitgegroeid tot een begrip en heeft het zich uitgebreid naar 17 cafés in het centrum, Sint Marten, Klarendal en het Spijkerkwartier.

Uit meer dan 140 aanmeldingen werd een groep veelbelovende talenten geselecteerd. Zij maakten de afgelopen maanden voorstellingen speciaal ingericht op ‘hun’ CTF-café. Hierin werden ze op meerdere vlakken begeleid door een artistiek team. Het CTF fungeert als een platform voor opkomende makers, zoals eerder Kiki Schippers, Club Lam en Club Gewalt.

Kunst zonder drempels

Voor het bijwonen van de voorstellingen hoeft het publiek geen kaartje te kopen of te reserveren. Na afloop van de voorstellingen kan het publiek betalen naar draagkracht volgens het betaal-wat-je-kan systeem. De voorstelling met de meeste stemmen van de bezoekers wint de publieksprijs en krijgt daarmee mooie speelplekken in Rotterdam, Utrecht en op het Hoogte80 Festival in Arnhem van 9 t/m 12 mei.

CTF Arnhem vindt plaats op vrijdag 15 maart van 16:30 tot 23:30 uur en zaterdag 16 maart van 15:00 tot 23:30 uur, gevolgd door de publieksprijsuitreiking en afterparty in het Posttheater.

Voor het volledige programma en de deelnemende cafés kunt u terecht op cafetheaterfestival.nl

Aftermovie 2023

