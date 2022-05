Afro gemeenschap opende een huiskamer in Klarendal

Stichting Sankofa zet zich in om nieuwe verbindingen te leggen binnen de Arnhemse gemeenschap met roots in Afrika en is al enkele jaren actief. Afgelopen april openden zes verbinders en tevens Afro-Arnhemmers een kleine huiskamer aan de Sonsbeeksingel als fysieke ontmoetingsplek. Terwijl de eerste exposant zich bij Sankofa meldt, vertellen woordvoerders Clarence en Jerry meer over de visie, missie en dromen van Sankofa- Arnhem.

Clarence Schipper, geboren en getogen in Klarendal, is in zijn dagelijks leven social worker voor jeugd en jongvolwassenen. Jerry Millerson is weerbaarheidstrainer. Ze beschrijven hoe ze herinneringen hebben aan een hechte Surinaamse gemeenschap met veel culturele bijeenkomsten en hoe die op is gegaan in het snelle Nederlandse leven, waar dertig jaar geleden ook drugsproblematiek en woningbeleid een rol in speelden. ‘Maar’ benadrukt Jerry, ‘we willen niet naar de buitenwereld wijzen: om de wereld beter te maken moeten we de krachtbronnen in onszelf vinden. We weten nu hoe het komt dat die gemeenschappen uit elkaar zijn gerukt. Nu is het tijd om kennis uit onze eigen culturen op te halen, ons sterker te maken en bij te dragen aan de maatschappij.’ Clarence: ‘De Afro gemeenschap heeft veel kapitaal in huis.’

Sankofa is een uitdrukking uit het Ghanees en betekent ‘Ga terug en haal op’: heden, verleden en toekomst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. ‘Om goed te navigeren, moet je eerst weten wat het vertrekpunt is om het heden beter te begrijpen; achterom kijkend reflecteren, in plaats van verzuren’ licht Jerry toe.

De stichting houdt zijn eigen broek op, zoekt nog naar manieren om de huiskamer aan de Sonsbeeksingel te bemensen en om nog meer financieel gezond te worden. Naast ontmoeting, zijn er veel ideeën en plannen om de ruimte ook verder te benutten. Die variëren van exposities en het beschikbaar stellen van de vitrine tegen een bijdrage, filmavonden, men- en womentalk avonden om gedachten uit te wisselen en de banden te versterken, een kunstklas voor kinderen met een aansluitende expositie, startpunt van een wandelgroepjes voor vrouwen, maar ook een afhaalpunt voor lekkere gerechten van. ‘We trekken initiatieven naar ons toe en stimuleren graag de sociale en circulaire economie: een goeie kok kan misschien geen winkelruimte huren, maar wel gebruik maken van Sankofa.’

Met alle activiteiten is het telkens de bedoeling om zowel programma’s op maat te creëren, als wel de gemeenschap sterker in de maatschappij te zetten. Het vertrekpunt is dan de Afro gemeenschap, maar er zijn lijntjes met alle gemeenschappen in de maatschappij. Jerry vertelt: ‘Zwart omhelst elke kleur: we maken onszelf sterk om te verbinden met anderen, met welke afkomst dan ook.’

Het winkelpand aan Sonsbeeksingel 110 stond al enkele jaren leeg en is eigendom van de Islamitische Unie Ayasofya. De moskee heeft zo goed als groen licht gekregen om een nieuwe moskee te bouwen aan de Westervoortsedijk. ‘Dan gaan we zoeken naar middelen uit de gemeenschap om dit hele pand over te nemen; misschien kunnen we die droom waarmaken’ aldus Clarence.

Isabelle Ofurè Brouwer (midden) zoekt als half Nigeriaanse haar identiteit met het maken van op Afrikaanse kunst geïnspireerde schilderijen; zij praat over haar werk met Jerry (links) en Clarence (rechts). Haar (verkoop) expositie vindt op 25 en 26 juni plaats in de huiskamer van Sankofa

Dit artikel is geschreven voor Wijkkrant Klarendal

