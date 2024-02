Arnhem 4 Gaza Benefit @ Café Bosch

Op zaterdag 2 maart bundelen Baobab Music, Studio Geen Probleem en Café Bosch hun krachten tijdens Arnhem for Gaza. Tijdens deze benefiet middag én avond zullen verschillende dj’s draaien, is er kunst te koop en zullen meerdere artiesten een voordracht doen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Gaza.

Hulp nodig in Gaza

Als ( iconische!) broedplek voor de culturele sector van Arnhem, is Café Bosch de ultieme locatie waar muzikanten, kunstenaars en andere makers deze krachten kunnen bundelen. ‘De aanhoudende terreur die de mensen in Palestina ondergaan, heeft zijn hoogtepunt bereikt. Meer dan een miljoen mensen zitten vast in de zuidelijke stad Rafah aan de Egyptische grens. Hier is veel hulp nodig. Kom deze zaterdag langs, dans en doneer!’

Het opgehaalde geld zal gedoneerd worden aan Stichting Kifaia: deze steunt de Palestinian Medical Relief Society (PMRS), een Palestijnse organisatie die medische hulp biedt aan zieken, gewonden en gehandicapten in de Gazastrook. Met geld en door ons in te zetten voor een duurzame, rechtvaardige vrede.

Overdag

Avond (20:00u – 03:00u)

20:00 – 21:00 Mango (baobab)

21:00 – 22:00 Left Bank

22:00 – 23:00 Roodriks

23:00 – 00:00 Cheff Solo (yallah yallah)

00:00 – 1:00 Rotational

1:00 – 3:00 DJ Maherrie

De tickets voor het avondprogramma kosten €8,50

Cafe Bosch

Apeldoornsestraat 4A, 6828 AB Arnhem

