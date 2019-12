Arnhem De Genoeglijkste gaat commercieel

Bij supermarkt Jumbo verscheen Arnhem de genoeglijkste, Een verzamelalbum vol geschiedenis over – hoe kan het anders – Arnhem. In een dertigtal hoofdstukjes wordt Arnhem van vóór de jaartelling tot pakweg het heden geduid. Een originelere manier om de stad te voor het voetlicht te krijgen, zag ik nog niet.

Ja, u las het goed, bij een filiaal van winkelketen Jumbo op de Amsterdamseweg scoorde ik dit 66 pagina’s tellende, kloeke, hardcover boekwerk (afmeting 30 x 23 cm), dat bij (gratis) verwerving wel erg weinig illustraties toonde. Henk Eggink, betrokken Arnhemmer, schreef bij een facebook-bericht hierover van Margreet van Gastel, oud-wethouder van Arnhem en nu voorzitter van Prodesse Conamur, dat de boekrecensent niet moest zeuren over het geringe aantal foto’s in het boek. Het is juist de bedoeling dat de 346 plaatjes verzameld worden als moeder (vader) voor minimaal tien euro boodschappen doet bij Jumbo. Bij een veelvoud van tien euro ontvangt de boodschapper dito extra fotosetjes met vier plaatjes.

Spaaralbum

In het voorwoord schrijft Van Gastel dat Prodesse Conamur het als zijn taak ziet om de Arnhemse geschiedenis te vertellen. Door middel van dit spaaralbum stelt het de (jonge) plakker in staat meer van de historie van onze stad te weten te komen. Zij besluit haar introductie met “Ik hoop dat de geschiedenis je pakt met elk plaatje dat je plakt!”

En aan alles is gedacht. Mocht de spaarder medio maart 2020 nog niet alle plaatjes compleet hebben, dan kan hij van 12 tot 17 uur terecht in de Eusebiuskerk. Krijgt hij tevens de bonussticker van Arnhem de Genoeglijkste om in te plakken naast inhoudsopgave.

Zonder boodschappen af te rekenen kreeg de recensent, behalve het boek, ook nog een setje van vier plakplaatjes. Zo laat plaatje 75 de bestorming van Arnhem in 1813 zien door Fransen en Pruisen, toont afbeelding 119 officieren voor de Oranjekazerne in 1955, duidt afbeelding 253 woonhuizen in de omgeving van ENKA en etaleert nummer 196 de vertrouwde oude Rijnbrug in 1935.

Arnhemkunde

Ik denk dat de het bestuur van Prodesse Conamur zich bij het samenstellen van dit boekwerk regelmatig heeft verkneukeld. Dit is weer eens wat anders dan doorwrochte kopij bestemd voor het arnhems Historisch tijdschrift beoordelen. Niet dat het door Onno Boonstra samengestelde boek minder gedegen tekst bevat. Ik denk dat dit (studie)boek solide kennis oplevert voor cursisten die vanaf maart 2020 de cursus Arnhemkunde beginnen. Alweer een initiatief van Prodesse Conamur i.s.m. Rozet (Volksuniversiteit) en ’t Gilde Stadswandeling.

Beeld: Collage van tijdschriften aHt, boekcover en plakplaatjes voor boek. Foto Kees Crone

