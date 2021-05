Arnhem Direct gaat de wijk in

Deel 1: Hoe is het in … Rijkerswoerd?

Rijkerswoerd

Oppervlakte: 362 ha

Aantal inwoners: 12.500

Afstand tot de binnenstad: 6,8 km

Door Hilde Wijnen

“Nee, Rijkerswoerd is nog niet af.” Dick van Kleef staat met zijn rug naar de ingang van Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd en kijkt naar de entree van de club. Rijen lege parkeerplaatsen, wapperende vlaggen en hier en daar een boom. Aan het eind daarvan ligt een bijzonder buurtje. Smurfendorp wordt het in de volksmond ook wel genoemd. De karakteristieke blauwe huizen behoren tot de eerste die gebouwd zijn toen Rijkerswoerd in 1989 uit de grond werd gestampt. “Kijk”. Dicks arm maakt een weids gebaar. “Het lijkt wel een betonnen fabriek als je vanuit de wijk het terrein opkomt. Al die stenen willen we eruit halen. De parkeerplekken komen ergens anders. Dan hoeven de auto’s niet meer door de buurt en hebben de bewoners geen overlast meer. Hier komt dan een Skills Garden. Groen moet het worden.”

Slaapwijk

Een Skills Garden is een sport-, speel- en beweegtuin in de openbare ruimte. De tuin wordt zo gebouwd dat die niet alleen uitnodigend is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is onderdeel van een groot project dat van het sportcentrum een ontmoetingsplek voor de hele wijk moet maken in plaats van alleen het thuishonk van voetbalclub ESA, handbalvereniging DFS en de balletschool. Dick van Kleef is projectmanager van dat plan.

En dat niet alleen. Hij is ook actief als accomodatiemanager van ESA, vicevoorzitter van Wijkplatform Rijkerswoerd, voorzitter van de ondernemersvereniging van Winkelcentrum Rijkerswoerd én hij is een Rijkerswoerder van het eerste uur. Als er iemand is die weet wat er in de wijk speelt, dan is het Dick van Kleef wel. “Rijkerswoerd is prachtig om te wonen, maar het is een beetje een slaapwijk. Er is weinig samenhang. De betrokkenheid van mensen bij de wijk, dat is hier wel een dingetje. Het wegbezuinigen van het wijkcentrum en het jongerencentrum heeft daarbij niet geholpen.”

Trots

Het plan om van het sportcentrum dé place to be in Rijkerswoerd te maken is niet nieuw. Dat er schot in de zaak zit wel. In de zomer van 2020 is de binnenruimte drastisch verbouwd, zodat iedereen zich straks thuisvoelt in het sportcentrum, of diegene nu komt voor een potje walking football of een werkbespreking. De voormalige voetbalkantine is veranderd in een chic café en in het handbalhonk kan nu ook vergaderd worden. Dick van Kleef is trots op wat er bereikt is, maar ook kritisch. “Rijkerswoerd ligt soms wel een beetje achter. In Schuijtgraaf is met alle toeters en bellen een heel sportcomplex uit de grond getoverd en in Klarendal is een groot MFC. Dat hebben wij hier allemaal niet. En Rijkerswoerd is geen krachtwijk. Nog niet. Wij moeten alles zelf doen. Het gevoel dat Noord altijd boven Zuid gaat, dat heerst hier wel.”

Hulp van de gemeente is er zeker. In 2018 werd er samen met Team Leefomgeving een enquete gehouden onder de bewoners van Rijkerswoerd. Daaruit bleek dat er grote behoefte is aan verbinding en ontmoeting. Dick: “De samenwerking met de mensen van Team Leefomgeving is wel goed, hoor. We worden serieus genomen en ze denken met ons mee. Door hun steun en de uitslag van de enquete kunnen we bijvoorbeeld makkelijker subsidies aanvragen, zoals bij de Dullertstichting. Lastig is wel dat je telkens met nieuwe ambtenaren te maken hebt. Zo kun je iedere keer weer opnieuw beginnen.”

Sociale cohesie

De wijk is niet alleen aangewezen op het Sportcentrum. Ook Stadsboerderij de Hooijmaat en Activiteitencentrum Siza zijn belangrijke ontmoetingsplekken in Rijkerswoerd. “En sinds het winkelcentrum is opgeknapt, doen de mensen ook weer boodschappen in de wijk. Het is zo belangrijk: ontmoeten en groeten, dat je elkaar kent en versterkt.”

In het vergroten van de sociale cohesie worden ook de communicatiekanalen niet overgeslagen. Rijkerswoerders kunnen sinds kort op één plek terecht voor alle informatie over wat er in de wijk gebeurt. De wijkvereniging en het bewonersplatform zijn gefuseerd tot Wijkplatform Rijkerswoerd. “Eerst kwam de informatie niet altijd bij de juiste mensen terecht. ‘O, ik wist helemaal niet dat dat er was!’ hoorde ik dan van de mensen. Dat is natuurlijk jammer. Nu is er één loket waar alles te vinden is. En we hebben wijkblad ’t Woerdje. Dat komt zes keer per jaar uit. En daar is nu ook een digitale variant van.”

Kers op de taart

Maar de kers op de taart is toch het Sport- en Wijkcentrum. Met man en macht wordt er gewerkt. Alle clubs dragen bij, met spierballen, ideeën en contanten. Ook aan de buitenkant zijn de veranderingen inmiddels zichtbaar. Het spiksplinternieuwe terras, de natuurspeeltuin en de fitnesstoestellen springen het meest in het oog. “Ja, er komen al best wat mensen op af. En straks nog meer. Als die Skills Garden er is, dan kunnen de jongeren in de wijk ergens naar toe. Nu kunnen ze dat niet en gaan ze hangen.”

Behalve de Skills Garden staan er kunstgrasvelden, een padelbaan, een urban sports-gedeelte, een jeu de boules-baan en een veldje voor beachvolleybal op het programma. Ideeën genoeg. Dick wijst naar Park Lingezegen. Het ligt precies achter het terrein van de club. “En dan zou het mooi zijn als daar een bruggetje komt. Dan kan je vanuit het park naar ons toe wandelen of meteen vanuit hier een wandeling maken.” Hij lacht. “Je mot iets te dromen hebben, toch?”

—-

Noot van de redactie: de wijk heeft kort geleden een frisse website gerealiseerd die al weer even als Rijkerwoerd.net online staat. Dick van Kleef werd eerder geïnterviewd in een serie ‘Ontmoetingsplekken in de wijk‘.



