Arnhem op voorlopig nummer 1 in het NK Tegelwippen-klassement

Tijdens het NK Tegelwippen 2022 gaan 114 gemeenten met elkaar de strijd aan om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Door het grote succes van de gratis Tegelophaalservice eerder deze maand steeg Arnhem naar nummer 1 in het klassement voor grote gemeentes. Ook rivaal Nijmegen organiseert een ophaalservice, dus de strijd is nog niet gestreden…

Ruim 14.000 tegels opgehaald

Tijdens de eerste ronde van de gratis Tegelophaalservice werd er 1.310m2 aan verharding opgehaald. Dit staat ongeveer gelijk aan de oppervlakte van de Korenmarkt. Organisatoren gemeente Arnhem en platform Arnhem Klimaatbestendig willen later in het jaar deze service nog eens aanbieden om meer Arnhemmers te ondersteunen bij het vergroenen van de stad. GeĂ¯nteresseerden kunnen zich hier vast voor aanmelden via www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Samen wippen voor een groenere stad

Het BuurtGroenBedrijf trapte het NK in Arnhem af door op meerdere plekken in en rondom het Spijkerkwartier aan de slag te gaan. Initiatiefnemers van de Groene Route in Malburgen zijn ook flink aan het ontharden en vergroenen. Zo zijn in de Hoefbladlaan bij het winkelcentrum al verschillende grote plantvakken aangelegd. Ook gemeente Arnhem is op verschillende plekken in de stad bezig. Onder andere in de Steenstraat, rondom het Willemsplein, in Malburgen en rondom winkelcentrum Kronenburg is dit jaar al veel verharding verwijderd.

Alle Arnhemmers kunnen meedoen met het NK Tegelwippen door bijvoorbeeld tuintegels te vervangen door gras of andere beplanting. Zo kan regenwater beter de grond in zakken en blijft er op hete dagen minder warmte hangen. Ook kan in de openbare ruimte onthard en vergroend worden door bijvoorbeeld de aanleg van buurt- of geveltuinen. Arnhemmers die in de openbare ruimte aan de slag willen kunnen contact opnemen met gemeente Arnhem via fixi.nl/arnhem of via de Fixi-app. Door samen tegels te vervangen door groen maken we als stad niet alleen kans om het NK Tegelwippen te winnen, maar nog belangrijker: onze leefomgeving wordt er mooier, prettiger en gezonder van.

Kijk voor meer informatie op www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat merken we. Gelukkig kunnen we verschillende maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de stad te beperken.

Vervang zo veel mogelijk tegels door groen om wateroverlast en hitte te voorkomen. Daarnaast kun je groene gevels, geveltuinen en groene daken aanleggen. Kijk op www.arnhemklimaatbestendig.nl wat jij allemaal kunt doen en hoe je te werk gaat. Hier lees je ook meer over het NK Tegelwippen.

