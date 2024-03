Arnhem profiteerde volop van slavernij en koloniale handel

De meeste Arnhemse parken zijn deels betaald met geld uit de slavenhandel. Het Arnhemse stadsbestuur is medeverantwoordelijk voor het koloniale handelssysteem en de slavernij. En vele Arnhemse families en de stad als geheel hebben er financieel van geprofiteerd. Dat staat in het rapport ‘Sporen van slavernijverleden Arnhem’ dat burgemeester Ahmed Marcouch vandaag op het gelijknamige symposium in ontvangst nam. De gemeente liet dit onderzoek doen om een beter beeld te krijgen van het Arnhemse slavernijverleden en de eventuele betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur.

Erfgoed Gelderland is in opdracht van de gemeente Arnhem zo’n anderhalf jaar bezig geweest met het onderzoek. De focus voor dit onderzoek lag op de geschiedenis van slavernijverleden in Arnhem in de koloniale periode (1600-1900). Daarvoor deden zij uitgebreid historisch onderzoek in archieven en (museum)collecties en interviewden zij mensen met een connectie met dit verleden. Het rapport van bijna 300 pagina’s geeft een zo compleet mogelijk beeld van de sporen van het Arnhems slavernijverleden.

Wethouder inclusie Maurits van de Geijn: ‘Goed dat dit onderzoek is gedaan en dat we nu weten wat de betrokkenheid van Arnhem is geweest bij de slavernij. Het is een indrukwekkend rapport met indringende verhalen. Dit doet recht aan alle nazaten wiens voorouders hebben geleden tijdens de periode van slavernij. We weten immers dat het verleden niet op zichzelf staat en doorwerkt tot op de dag van vandaag. De koloniale slavenhandel maakt deel uit van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat moeten we ons realiseren en daar moeten we ook rekenschap over afleggen. Hoe we dat gaan doen, gaan we nu met de stad bespreken.’

De publicatie van het rapport is het startpunt van de Week tegen racisme, die dit jaar in het teken staat van het koloniale en slavernijverleden in het hier en nu. Naast het symposium ‘Sporen van slavernijverleden Arnhem’ kunnen inwoners in gesprek met de Arnhemse Coördinator Discriminatie en Racisme over hoe we het verleden kunnen gebruiken en ervan kunnen leren om racisme in de toekomst te verminderen. Ook gaat de documentaire ‘Kan je het zien?’ in première. In deze documentaire vertellen vijf personen over hun ervaringen met alledaags racisme. De week tegen racisme wordt op 22 maart afgesloten met een verdraagzaamheidswandeling door de stad. Kijk voor het volledige programma op www.arnhemtegenracisme.nl .

Het complete rapport is te downloaden via www.arnhem.nl/slavernijverleden

