Arnhems Oorlogsmuseum open op nieuwjaarsdag

Het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45, gevestigd aan de Kemperbergerweg 780, opent op 1 januari 2020 de deuren. Het woordje ‘toch’ zou eigenlijk moeten worden toegevoegd, normaliter is het museum van Eef Peters gesloten. Eef Peters: ‘Normaal gesproken wel, maar we zitten nu eenmaal met twee bijzondere jaren. Immers, in 2019 was het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden heeft plaatsgevonden, in 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Om die reden was het museum ook eerste en tweede kerstdag al geopend. We hebben echt een toenemende belangstelling mogen ervaren in 2019.

We kijken zelf ook terug op een bijzonder jaar, want naast de 75-jartige herdenking hebben wij het 25-jarig bestaan van ons museum op deze locatie gevierd met meerdere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Reenactment weekend, enkele keren een demonstratie van Battle Tanks Nederland en de tentoonstelling ‘Goed-Fout, waarin beide zijden van de oorlog werden belicht.

Het museum is op nieuwjaarsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

