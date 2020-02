Arnhem’s trots zoekt vrijwilligers

Er is hard gewerkt aan de Eusebius! Het bruist er: dagelijks bezoeken velen de hernieuwde kerkzaal en de Eusebius Experience. Bijna wekelijks zijn er evenementen, optredens en beurzen. Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende en uitdagende omgeving?

SEA

De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) is verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk. De professionele staf wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Gezocht

We zoeken enthousiaste baliemedewerkers en liftgidsen. Meld je dan aan als vrijwilliger bij de Eusebius! Wij ontvangen graag je email- of een WhatsApp bericht: vrijwilligers@eusebius.nl t.n.v. Willy Knelissen, Coördinator HR vrijwilligers mobielnummer 06-54715126.

Wil je eerst meer weten? Kijk ook eens op op de website van de Eusebiuskerk.

