Arnhemse Scholenmarkt in Musis Sacrum

Musis Sacrum Arnhem is op woensdag 12 april van 15.30-18.00 uur het podium voor de Arnhemse Scholenmarkt. Iedereen die nieuwsgierig is naar het Arnhemse onderwijs of een stageplek, werkplek óf nieuwe collega’s zoekt is van harte welkom. Wethouder Kundić verricht het officiële startsein van de Scholenmarkt. Arnhemse diversiteit De Arnhemse schoolbesturen De Onderwijsspecialisten, Flores Onderwijs en de Delta Scholengroep organiseren deze Scholenmarkt samen met samenwerkingspartners van de HAN en Onderwijsloket regio Arnhem. Het Arnhemse onderwijs heeft een grote diversiteit aan scholen en verschillende culturen.

Gevarieerd e invulling

Zo’n 50 scholen van de Arnhemse besturen zijn aanwezig om zich te presenteren. Van regulier tot speciaal onderwijs en alles daarbinnen. Hoofdspreker Elmar Noteboom van Indifferent gaat in op het thema diversiteit en inclusie. Daarnaast is er voor de bezoekers een workshop ‘Leraar worden, (n)iets voor jou?’ door de HAN en een workshop over De Oekraïneschool door schoolleider Bianca Koster.

Ook zijn er loopbaancoaches aanwezig voor een persoonlijk gesprek over jouw loopbaan en vind je er ook een stand van het iXperium, De Zomerschool, Rijn IJssel, de HAN en Onderwijsloket regio Arnhem.

Onderwijsloket regio Arnhem, Joanne van Bladeren, namens de organisatie: “We hebben met de Arnhemse Scholenmarkt een gevarieerd programma en echt voor ieder wat wils. Of je nu de overstap wilt maken naar het onderwijs, werk of collega’s zoekt of een stage, je vindt het allemaal op de Arnhemse Scholenmarkt.”

Programma

15:30 – 15:50 Inloop, ontvangst, inschrijven workshops en loopbaangesprekken*

15:50 – 16:00 Welkom door de bestuurders schoolbesturen; wethouder Kundić opent

16:00 – 16:30 Hoofdspreker Elmar Noteboom (Indifferent)

16:45 – 17:10 Workshop ‘Leraar worden, (n)iets voor jou?’ – HAN

17:20 – 17:45 Workshop Oekraïneschool – Bianca Koster

17:50 – 18:00 Afsluiting met Jesse Laport (Stadsdichter)

* Scholenmarkt en loopbaangesprekken lopen door gedurende het programma.

Aanmelden is niet nodig, wel fijn. Iemand meenemen? Doen! Laat weten dat je erbij bent via het Facebook-event (daar vind je ook het of meld je aan via info@onderwijsloketarnhem.nl.

