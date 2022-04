Arnhemse theatermakers reizen af naar vluchtelingenkampen in Athene

Op 29 april vertrekken theatermakers van de Arnhemse stichting Changing Stories naar Athene om daar theater te maken met kinderen op de vlucht. Met alle ogen gericht op de oorlog in Oekraïne pleiten de Arnhemmers er voor om ook andere kinderen op de vlucht niet te vergeten.

Initiatiefnemer Linda van der Knaap vertelt: “In Athene leven veel mensen op straat of in kampen in een uitzichtloze situatie, onder hen honderden kinderen. De rechten van deze kinderen worden op grote schaal geschonden, zo ook het recht op spel, vrije tijd en creativiteit. Wij voelen ons als Europeanen verantwoordelijk voor Europees beleid en willen kinderen helpen om hen later een stukje van hun kindertijd positief te herinneren.”

Changing Stories zet zich in om kinderen in nood spel, plezier en fantasie te bieden, om zo de veerkracht te vergroten en kinderen een uitlaatklep te geven. Ook voor kinderen uit Oekraïne is Changing Stories projecten aan het opzetten, zo zijn ze actief op verschillende noodopvanglocaties in het land en reizen ze in oktober af naar diverse buurlanden van Oekraïne om daar kinderactiviteiten te organiseren.

Om alle projecten dit jaar mogelijk te maken hebben de theatermakers een grootschalige inzamelingsactie opgezet. In totaal hopen ze €20.000 op te halen voor zowel de projecten voor Oekraïne als voor al die andere kinderen op de vlucht in Europa. Kijk op http://www.changingstoriesfoundation.org/donate om de actie te steunen.

