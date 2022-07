Be Your Selfie Tour opent Vitesse en Rozet kamer in winkelcentrum Kronenburg

Na de succesvolle opening van de Be Your Selfie Tour in juni van dit jaar, onthulde zowel Vitesse als Rozet op donderdag 28 juli hun eigen selfieroom. Daarmee kreeg de tour er twee creatieve en kleurrijke ruimtes bij.

Vitesse Magazine

De selfieroom van Vitesse is een levensgroot ‘Vitesse Magazine’ waar bezoekers zichzelf in hun eigen pose als hoofdrolspeler op de voorkant van het Magazine kunnen vastleggen. De onthulling werd verricht door Vitesse iconen Edward Sturing en Nicky Hofs. De samenwerking tussen Vitesse en Kronenburg komt niet uit de lucht gevallen, in mei van dit jaar lanceerde de twee Arnhemse partijen al gezamenlijk een online flippergame tijdens de Arnhemse Flipperweken. De lokale samenwerking wordt nu dus voortgezet met een unieke Vitesse Selfieroom binnen het Be Your Selfie Tour concept.

Dreammachine

De selfieroom van Rozet heet op haar beurt, de ‘Dreammachine’. Het is een ruimte waarin de bezoeker zichzelf letterlijk kan zien wegdromen. In samenwerking met jongeren uit de wijk, AM Supportteam en marketingbureau The Four Marketeers is er gekeken naar de toekomst van Kronenburg, daaruit is deze selfieroom ontstaan. De Selfieroom staat in het teken van ‘je leven lang ontwikkelen’ en brengt je letterlijk in een donker universum waar lichtflitsen langs je oren vliegen.

De Be Your Selfie Tour (‘de meest instagrammable experience ever’!) blijkt een schot in de roos voor Kronenburg, dit blijkt uit de duizenden mensen die de Tour al hebben bezocht in de afgelopen 3 weken. ‘De selfie trend is populair, dat zien we terug in het aantal bezoekers en de brede doelgroep die de kamers bezoekt. Op een zaterdag lopen er boven de duizend mensen door de Tour.’ aldus Asset Manager Mark van Dongen.

De Vitesse kamer en de Rozet kamer zijn nu ook open voor publiek. De Tour is de gehele week open en is tot 30 september te bezoeken in Winkelcentrum Kronenburg.

