Better Safe Than Sorry: zijn ondernemers in Arnhem digitaal ‘safe’?

Ondernemers uit Arnhem en omgeving hebben begin oktober cybersecuritymaand in stadion Gelredome op het congres Better Safe Than Sorry voorlichting gekregen over cybercriminaliteit.

Ruim 130 bezoekers hadden de moeite genomen bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken. De vraag is namelijk niet of je als ondernemer slachtoffer wordt digitale criminaliteit. De vraag is WANNEER wordt je slachtoffer? Helaas is die vraag ook van toepassing op ondernemers uit Arnhem. De sprekers op Better Safe Than Sorry namen ieder vanuit hun eigen perspectief de aanwezigen mee in de ontwikkelingen wanneer het gaat om digitaal veilig ondernemen.

Hoppenbrouwers Techniek: HACK

Marcel de Boer is financieel directeur van Hoppenbrouwers Techniek, dat in de zomer van 2021 werd getroffen door een ransomware-aanval. Hoppenbrouwers Techniek slaagde er niet alleen in om de schade binnen de perken te houden, de onderneming heeft ervoor gekozen met het verhaal naar buiten te treden.

HACK is na te lezen op een speciale webpagina bij Hoppenbrouwers Techniek. HACK is bovendien beschikbaar als hard-copy boek, e-book en als podcast. Marcel heeft zijn verhaal inmiddels meer dan 50 keer verteld. Een live-presentatie brengt de gebeurtenissen nog meer tot leven. Gelredome vormde geen uitzondering.

Cybercrimeteam politie-eenheid Oost-Nederland

Van een andere toon en aard was de presentatie van Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL Nieuws, auteur van de bestseller ‘Ik weet je wachtwoord’. Hij verhaalde over de hack op de Erasmusbrug in Rotterdam, die zijn handtekening draagt. Net zo smeuiig is zijn deelname in de videocall van een Europese commissie.

Jorg Lefers van het cybercrimeteam van de politie mocht na de pauze zijn verhaal doen. Zijn rode draad: digitale criminaliteit is te doen vanachter een computer op een zolderkamer, vreselijk laagdrempelig en het kan jou ook zomaar treffen. Doe altijd aangifte was zijn devies.

Mats Dekker, student, eigenaar/ondernemer Matsiemaal, betrad vervolgens het podium. Hij liet de aanwezigen versteld staan van de mogelijkheden die Artificial Intelligence biedt. Met alle consequenties van dien op het gebied van desinformatie.

Redteam Cyber Security

Redteam Cyber Security sloot deze editie van Better Safe Than Sorry af met een live hack demonstratie. Redteam liet zien hoe makkelijk een crimineel toegang kan krijgen tot een bedrijfscomputer. De gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor bedrijven en ondernemers leverde verbaasde blikken op in de zaal. Veel ondernemers blijken zich nauwelijks bewust van de consequenties die digitale criminaliteit met zich meebrengt. Het grote aantal vragen van de aanwezigen vormde het bewijs dat de demonstratie indruk maakte. Redteam sloot af met tips over hoe de ICT beter te beschermen.

Ondernemers uit Arnhem die deze bijeenkomst hebben gemist, kunnen in 2024 een volgende editie bijwonen. Data staan nog niet vast, houd de agendapagina van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland in de gaten: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/.

