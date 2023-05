Bridge to Bridge wordt Airborne Run

De Bridge to Bridge loop was een begrip in Arnhem. Rondom de herdenking van de Slag om Arnhem verzamelden zich jaarlijks duizenden sportliefhebbers en hun supporters onder de Eusebiustoren om van brug naar brug te rennen. Na de coronaperiode heeft voorzitter Arjan de Vries (59) samen met een nieuwe initiatiefgroep het stokje overgenomen en ze willen de heldendaden van de Airbornes, die Noord-Nederland wilden bevrijden meer eer aandoen en vrijheid betekenis geven. De dramatische gebeurtenis, inmiddels 79 jaar geleden, mag in Arnhem niet vergeten worden.

Door Chris Zeevenhooven

Met een startbijeenkomst in Dudok legt voorzitter de Vries uit wat de bedoeling van het voorzetten van het grootste hardloopevenement van Arnhem betekent. “Iedereen die meedoet kan ervaren wat het is om zelf een prestatie neer te zetten, maar kan ook een beeld krijgen wat in Arnhem speelde in 1944. Met de Airborne Freedom Run en met de informatie uit het verleden willen we de persoonlijke en gemeenschappelijke vrijheid betekenis geven”.

Operatie Market Garden

Op 17 en 18 september 1944 landden de airbornes in zweefvliegtuigen en met parachutes van de 1st Airborne Division op de landingszones ten westen van Arnhem. De Polen van de Poolse luchtlandingsbrigade landden op 21 september bij Driel. Het was onderdeel van de operatie Market Garden en de grootste luchtlandingsoperatie die ooit heeft plaatsgevonden. De airbornes zouden snel op moeten rukken naar de Rijnbrug in Arnhem om de grondtroepen die vanaf Eindhoven over land naar het noorden zouden komen een vrije doorgang over de brug te bieden. Het liep anders. De grondtroepen hadden veel meer tijd nodig om de verschillende bruggen onderweg in handen te krijgen en te passeren. De brug bij Nijmegen werd pas in de loop van de middag op 20 september veroverd. Arnhem leek dichtbij, maar was nog ver weg. In Arnhem had alléén het bataljon van John Frost met 100 man de Rijnbrug bereikt en de noordelijke oprit bezet. De rest van de 11.000 airbornes hadden zich teruggetrokken in Oosterbeek waar een bitter beleg volgde. De Duitsers bleken sterker dan gedacht.

Arnhem, een brug te ver

Arnhem en Oosterbeek zijn getekend door de Slag om Arnhem, die een brug te ver bleek. Maar het heeft ook gevolgen gehad voor het verdere verloop van de 2e WO. De bewoners van de Randstad kregen te maken met de hongerwinter, Limburg en de Betuwe werden niemandsland waar artillerievuur de dorpen langs de Maas in puin achterliet. Arnhem heeft jaren nodig gehad om de stad weer op te bouwen. Elk jaar wordt in Arnhem en omstreken de Slag om Arnhem herdacht.

Trailrunnen, hardlopen en wandelen

De nieuwe initiatiefgroep organiseert in het weekend van 9 en 10 september 2023 verschillende hardloop- en wandelevenementen onder de naam: Airborne Freedom Run. Op 9 september gebeurt het in en rondom het centrum van Arnhem en op 10 september met trailruns vanaf de Ginkelse heide tot een 10 km wedstrijd- prestatieloop vanaf sportcentrum Papendal bij Oosterbeek. Sportcentrum Papendal is partner in de organisatie van het evenement en staat voor ervaring met grote sportieve evenementen.

Alle informatie staat op de nieuwe website, waar ook mooie informatieve filpmjes te zien zijn: https://airbornefreedomrun.nl/

