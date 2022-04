Cafés getransformeerd tot theatrale realiteit: Café Theater Festival

Op zaterdag 16 en zondag 17 april nemen 𝗛𝗼𝗼𝗴𝘁𝗲𝟴𝟬 en het 𝗖𝗧𝗙 cafés in en rondom het centrum van Arnhem over voor de eerste editie van Café Theater Festival Arnhem!

Dit bijzondere festival haalt drempels weg, brengt theater heel dicht naar de mensen toe, en geeft nieuwe makers een belangrijk podium. Zo wordt een café opeens een plek waar niets is wat het lijkt: de barkruk wordt ineens een podium, een luidruchtige stamgast blijkt een acteur te zijn, en de persoon die op de bar staat te dansen heeft niet alleen maar een drankje teveel op.

Café Theater Festival

Het Café Theater Festival (CTF) vermengt podiumkunsten en de horeca tot een andere plek dan normaal. Locatievoorstellingen ontregelen de publieke ontmoetingsruimtes door deze te transformeren tot theatrale realiteit. Alle aanwezigen worden in één klap onderdeel van een nieuwe werkelijkheid.

Het CFT is ontstaan in Utrecht in 1987, is ondertussen ook in Rotterdam uitgerold en dit Paasweekend vindt de eerste Arnhemse editie plaats. We kunnen zaterdagavond en zondagmiddag performances verwachten in 8 verschillende horecagelegenheden: Café Bosch, Café Kroon, Café Vrijdag, Café Classen, Davo bar, Van Doorn, Nelson en ABC Libertas. Het CFT Arnhem is ‘powered by Hoogte80‘.



Café Parté

Op 𝟭𝟲 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 is Café Bosch de spot voor een ultieme Café Theater Festival Parté! Met een volle dag theater, dans, spoken word en circus op de teller na dag 1 van Café Theater Festival Arnhem is het tijd om je hoofd leeg te maken en je stappenteller op tilt te laten slaan. Laat dat maar over aan Yallah! Yallah!, zij wijzen de weg naar het oosten met de heetste en wildste partykrakers uit de Arabische wereld. Ontstaan op Lowlands 2017, sindsdien staan ze garant voor bubbel-doorbrekende dansvloeren.Yallah! Yallah! zorgt er gegarandeerd voor dat jij blij bent dat het CTF Arnhem de volgende dag pas om 16.00 uur weer doorgaat.

zaterdag van 22:00 – 03:00, is onderdeel van Café Theater Festival Arnhem. Kijk op cafetheaterfestival.nl/arnhem voor meer informatie en het programma

Visie van het CFT

Het CTF gelooft in de verbindende kracht van theater en de podiumkunsten. Theater kan begrip kweken in een wereld die individualiseert en stigmatiseert. Theater kan een dialoog op gang brengen tussen groepen die elkaar normaal niet snel ontmoeten. Maar dan moeten die groepen het theater wel weten te vinden. Uit statistieken van het CBS blijkt dat theaterbezoek sinds 2011 gedaald is met 28%. De verhalen die in de zalen verteld worden, weten een groot deel van de samenleving niet te bereiken. Daar moet verandering in komen. Om haar maatschappelijke relevantie te verbreden, moet theater midden in de samenleving gaan staan. Daarom experimenteert het CTF met nieuwe presentatievormen in de publieke ruimte. We programmeren locatievoorstellingen in horecazaken midden in de stad, waar we een nieuw publiek bereiken van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. We zijn de ultieme bruggenbouwer tussen nieuwe makers en een breed publiek. We laten zien dat iedereen van theater kan houden, als je het van dichtbij ervaart. Voor velen is het CTF een eerste kennismaking met theater, zo dicht op de huid dat het niemand onberoerd laat. Om nieuw publiek met theater te verleiden, hebben we makers nodig die de maatschappij weerspiegelen. Diversiteit staat dus hoog in het vaandel.

