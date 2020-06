Coronavrij concert tijdens muziekwandeling in Arnhem

Na maanden vol uitstel en afstel is het eindelijk zo ver. De theaters gaan weer open en gezonde activiteiten in de buitenlucht zijn nu ook voor volwassenen weer toegestaan. De Walk of Doubts muziekwandeling met live optredens van de Eef van Breen Group gaat door op zaterdag 20 juni.

Eef van Breen is bij velen bekend als componist van de theatermarathon Borgen. In Walk of Doubts zet de Eef van Breen Group de heftigste emoties om in muziek: intense liefde, een paniekaanval, euforie en berusting.

Walk of Doubts is een intens emotionele wandeling voor het oor. Van een troostend ukelele liedje tot een extreem virtuoze paniekaanval voor cello solo en grillige jazz.

“Sluit je ogen. Je verlaat een break-up en begint het verwerkingsproces met een wandeling. Je bent verward en emotioneel. Stilstaan maakt de verwarring alleen maar groter. Dan dienen zich vergezichten aan, zijstraten, afleidingen, andere paden en mogelijkheden.”

Praktische informatie

Behalve stevige schoenen heb je een smartphone (met 4G en een volle accu) en een koptelefoon (of oortjes) nodig. De wandeling duurt ca. 90 minuten. Inclusief ontvangst en instructies ben je ongeveer twee uur onderweg. De route gaat o.a. over de John Frost brug en door het Spijkerkwartier, waar componist Eef van Breen woonde tijdens zijn studie.

Kaartjes zijn te koop bij Musis. Je kunt kiezen uit twee starttijden: 13:30 en 15:30 uur.

Walk of Doubts Arnhem

compositie/trompet/flugelhorn/zang: Eef van Breen

harp/zang: Eva Tebbe

contrabas/elektrische bas/effecten: Stathis Elio

cello/effecten: Amber Docters van Leeuwen

piano/harmonium/toetsen/glockenspiel/effecten: Christos Yerolatsitis

wandelroute: P22

