Deze maand: het 3e Media Arts Festival Arnhem

Beleef een weekend lang media- en videokunst in Focus Filmtheater en Museum Arnhem. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart vindt voor de derde keer het Media Arts Festival Arnhem (MAFA) plaats. Een weekend met films, presentaties, performances, experimenten en workshops in Focus Filmtheater én de tentoonstelling Less in Museum Arnhem. Deze editie staat het thema LESS, ook wel ‘minder’ centraal. Video- en mediakunstenaars en studenten van ArtEZ laten tijdens dit festival zien wat ‘minder’ inhoudt. Voor de kunsten, de maatschappij en de aarde.

Films, presentaties, performances en workshops in Focus

Op vrijdagavond 22 maart wordt het festival afgetrapt met een feestelijk avondprogramma. Op zaterdag 23 maart nemen ArtEZ-studenten je daarnaast graag mee in hun eigen video- en mediakunst. Vanuit verschillende invalshoeken hebben de studenten de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar hoe less (minder) zich verhoudt tot more (meer). Tijdens dit screeningsprogramma vertonen de studenten de resultaten van hun onderzoek.

Op zondag 24 maart presenteren curatoren belit sağ, Donna Verheijden en Sanneke Huisman – experts en makers op het gebied van video- en mediakunst – een dagvullend en uiteenlopend festivalprogramma. Van korte film-programma’s met werk van onder meer Nynke Laverman, Deniz Tortum, Kathryn Hamilton en Yuri Yefanov over onze westerse relatie met de natuur en onze oneindige honger naar meer, tot lezingen over hoe we niet-menselijk leven een stem kunnen geven in onze besluitvorming (Klaas Kuitenbrouwer) en hoe we duurzamer om kunnen gaan met onze computers en netwerken (Aymeric Mansoux). Van een workshop waarin je de meerwaarde van actief luisteren ervaart (Sekai Makoni), tot een workshop waarin je leert hoe je geluid uit je omgeving kunt gebruiken voor nieuw werk (Deniz Buga). Het festival wordt tot slot afgesloten met de experimentele film Blue van Derek Jarman.

Tentoonstelling Less en rondleidingen in Museum Arnhem

Van 12 maart tot en met 1 april is in De Koepel van Museum Arnhem de gratis toegankelijke tentoonstelling Less te bezoeken. In deze tentoonstelling is video- en mediakunst van ArtEZ-alumni als Jonas Westendorp en Eunju Park, en van kunstenaars uit de collectie van Museum Arnhem als Abner Preis, Donna Verheijden, Samantha Nye en Lydia Schouten, te zien. Deze kunstenaars gebruiken de nieuwste middelen en technologieën uit hun tijd – van video tot VR en AI – om nieuwe, kleurrijke toekomsten voor te stellen.

Tijdens het festivalweekend kun je je op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart door deze tentoonstelling laten rondleiden door ArtEZ-studenten.

Praktische informatie: voertaal en tickets

De voertaal van het festival is Engels. Studenten kunnen daarnaast alle onderdelen van het festival gratis bezoeken. Overige bezoekers betalen €5,00 of €7,50 per onderdeel. Reserveer je ticket via de website van Focus (van toepassing op betalende én gratis bezoekers). Het programma in Museum Arnhem (tentoonstelling en rondleidingen) is voor iedereen gratis.

Over het Media Arts Festival Arnhem

Het Media Arts Festival Arnhem is een festival in Focus Filmtheater en Museum Arnhem dat de nieuwste ontwikkelingen in video- en mediakunst laat zien en verdieping biedt. Het MAFA is een samenwerking tussen Focus Filmtheater, ArtEZ University of the Arts en Museum Arnhem.

Reacties