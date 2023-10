Expositie in voormalig spelcontainer Presikhaaf WIJ(k) VIEREN!

Op maandag 23 oktober wordt om 19.00 uur de expositie WIJ(k) VIEREN! geopend in container De Mammoet in Presikhaaf I aan de Amerstraat. Met de expositie wordt niet alleen de wijk Presikhaaf, maar ook de verschillende culturen die elkaar hier ontmoeten gevierd. Tot en met 10 november zijn er daarna allerlei activiteiten.

Spelcontainer De Mammoet

De spelcontainer aan de Amerstraat in de wijk, bood jaren onderdak voor wekelijks gezond buitenspelen en respectvol omgaan met speelgoed en elkaar voor de jeugd van Presikhaaf, aangeboden door Rijnstad en Sportbedrijf. Maar de container wordt binnenkort opgedoekt en is ondertussen leeggehaald. Kunstenaar Amber Hyacinth woont sinds kort in Presikhaaf en kwam met het idee om er een pop-up expositie van drie weken in te realiseren.

Kunst en jongeren

De expositie wordt vormgegeven door de kunstenaar en jongeren uit de wijk Presikhaaf en gaat over representatie en het vieren van onszelf en onze komaf.

Ook worden er diverse gratis activiteiten rondom de expositie georganiseerd. Van 23 oktober tot 10 november zijn er filmavonden, muziek tot lezingen waar o.a. de Afro-Nederlandse geschiedenis centraal staat. Kom je meekijken, meepraten en beleven? Kijk op www.summerprikko.nl – ondertussen het platform in Presikhaaf waar tijdens schoolvakanties en meer alle aanbod voor de jeugd staat gepubliceerd – voor alle activiteiten.

De Wij(k) Vieren! Expositie en programmering wordt mede mogelijk gemaakt door: Amber Hyacinth, Collectief Koppig, Het Wereldvrouwenkoor en Rozet.

