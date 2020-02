Frans Bauer No1 in Amerika dankzij Ratelband

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80. Daarna heeft hij het verdacht slecht bijgehouden naar eigen zeggen, of lijkt dat maar zo? Paul is daar naast autonoom muziekproducer. Of dat nou zulke goede muziek is, mag men zelf beoordelen… maar lees hier eerst rustig zijn blog:

In een huidige tv commercial van Peijnenburg, de bekende ontbijtkoek die verdacht lekker weg hapt, ziet Frans Bauer voor zich hoe hij No1 is in Amerika. Het is een grappige reclame met een leuk insteekje zelfspot. Zijn grote hit ´heb je even voor mij´ is in het Engels vertaald en dat klinkt behoorlijk krom, maar dat mag de pret niet drukken. Daar gaat het juist om!

Door Paul van Kempen

Haphoek Ratelband

Het is bekend dat Frans Bauer gelooft in de technieken van de Arnhemse positiviteitsgoeroe Emiel Ratelband. De reclame lijkt met dat gegeven ook te spelen. Het is eigenlijk een sterk staaltje visualisatievermogen. Ratelband heeft nog steeds Arnhemse roots. Zijn zoon Royce heeft de befaamde haphoek in de binnenstad van Arnhem naast de Plus supermarkt. Menigeen pinkt er regelmatig een patatje weg in het weekend onder het genot van de betere popmuziek 80s / 90s uit de speakers.

Illumaniti?

Kom daar maar nog eens om anno 2020 in de tijd van slappe hap autotune Nederhiphop of in 2019 tijdens het eurosongfestival het ultra slechte valse gezang van Madonna die gekleed met vaag zwart lederen ooglapje X wel lijkt toegetreden tot het duistere gezelschap genaamd Illumaniti! Waar gaat het toch heen! Hebben we dan toch allemaal binnenkort het ´mark of the beast´ X op het voorhoofd? Menigeen is er stom genoeg voor om in het duivelse plan van de toekomst te tuinen! Wie weet meer? Haha!

Anyway, gotta catch´em all!

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties