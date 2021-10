Geschiedenis landgoed in beeld gebracht onder het spoor

Op vrijdagochtend 15 oktober wordt de muurschildering in het opgeknapte spoorviaduct tussen Plattenburg en Presikhaaf officieel onthuld. Het kunstwerk is een onderdeel van een lang rijtje aan wensen van bewoners die langzaam in vervulling komen.

Landgoed Presikhaaf

Waar nu de wijken Plattenburg en Presikhaaf liggen, lag ooit een landgoed met een rijke geschiedenis van een klooster en later een villa. Een aantal bewoners uit de wijken, Bep Boerboom, Loes Nierop en Hubert Slings, maakt zich al langer hard om de historie zichtbaar te maken in de openbare ruimtes van het gebied. Afgelopen juli bijvoorbeeld, was het na een lange weg van Bep, dan eindelijk gelukt om in het park twee borden te plaatsen die informatief wijzen op die geschiedenis.

Ondertussen is er ook een Izi Travel route gerealiseerd: met de smartphone in de hand, maar óók gewoon thuis vanaf je laptop, brengt de route je langs interessante plekken met toelichtingen daarover in audio. Deze route, nu tweeënhalve kilometer – een uurtje lopen door de parken Presikhaaf en Sacre Coeur, gaat nog uitgebreid worden. Het eerste deel is al in groepsverband gelopen tijdens de Open Monumentendag in september.

Bewoner Hubert Slings geeft ondertussen ook lezingen over het gebied, zo was hij laatst ook te zien in het Uurtje Cultuur van Kunst 55plus/Rozet (vanaf de 17e minuut). Bij opgravingen in park Presikhaaf op de plek waar ooit het vrouwenklooster Bethanië stond, is enkele jaren geleden een kookpotje gevonden. Een replica daarvan komt binnenkort in het T-huis in park Presikhaaf.

Se vi konas vian historion: als je je geschiedenis kent….

In de muurschildering onder het spoorviaduct komen een aantal van deze historische verhalen samen. In lijn met ideeën uit de wijk, verhalend over de geschiedenis en de noodzaak vanwege de verrommeling, kwam De Verfbrigade met een prachtig ontwerp en met stencilwerk van Nina Paintina. Bijzonder daarin is de verwijzing naar de villa, die in latere jaren de functie van een Esperanto huis kreeg en waar Arnhemmers nog herinneringen aan hebben. Vanuit hele wereld kwamen mensen naar Presikhaaf om deze kunsttaal, ontwikkeld om de vrede onder de volkeren te bevorderen, te leren en in te converseren.

Vanaf 10.15 is iedereen welkom op de kruising van de Ruitenberglaan/Laan van Presikhaaf. Aanmelden kan tot 10 oktober via erfgoedwandeling@gmail.com. Wie wil, kan aansluitend meewandelen over het oude Landgoed Presikhaaf. Vermeld dat a.u.b. bij de aanmelding.

