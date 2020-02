Gratis Lunch Classic in Musis

Nog nooit een klassiek concert bijgewoond maar wel nieuwsgierig? Op woensdag 4 maart speelt Het Gelders Orkest opnieuw een Lunch Classic in Musis. Onder leiding van dirigent Sascha Goetzel speelt Het Gelders Orkest fragmenten uit de Tweede symfonie van de Finse componist Jean Sibelius.

Het Gelders Orkest

De Tweede symfonie van Sibelius, gecomponeerd in een tijd dat zijn geliefde Finland zich los probeerde te weken van overheerser Rusland, is muziek met een triomfantelijke uitstraling en bijna revolutionaire overtuigingskracht. Het werd al snel bestempeld als ‘symfonie van de onafhankelijkheid’, dat vooral in de grandioze finale tot zijn recht komt. Sibelius vestigde er zijn naam mee als nationale componist van Finland. Op 4 maart speelt Het Gelders Orkest fragmenten uit van deze symfonie.

Lunchconcerten zijn een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met klassieke muziek. Tijdens de lunchpauze wordt u een half uur lang meegenomen in de sfeer van een symfonisch concert. De lunchconcerten beginnen stipt om 12.30 uur en eindigen om 13.00 uur. Het volgende lunchconcert is op 15 april 2020.

De Lunch Classic is gratis toegankelijk en u hoeft niet te reserveren.

Arnhem | Musis, Lunchconcert, woensdag 4 maart 12.30 uur (gratis)

Sascha Goetzel

De Oostenrijkse dirigent Sascha Goetzel staat bekend om zijn charismatische persoonlijkheid en een stilistische zorgvuldigheid. Met zijn brede ervaring weet hij tijdens dit lunchconcert het beste in ons orkest naar boven te halen. Samen laten ze fragmenten horen van de Tweede symfonie van de Finse componist Jean Sibelius.

—–

Op 1 september 2019 fuseerde Orkest van het Oosten met Het Gelders Orkest. Vanaf seizoen 2020-2021 opereren wij gezamenlijk onder de nieuwe naam Phion, orkest van Gelderland & Overijssel.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties