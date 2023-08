Grote verbouwing Albert Heijn XL Kronenburg

Er komt een metamorfose aan voor de Albert Heijn XL in Arnhem. De winkel in winkelcentrum Kronenburg wordt vanaf dinsdag 29 augustus om 18:00 uur ingrijpend verbouwd. “We krijgen een prachtige XL met het grootste versaanbod en de allernieuwste foodconcepten”, zegt supermarktmanager René van Beek. “De opening is dinsdag 19 september om 11:00 uur. Iedereen is van harte welkom om de opening samen met ons te vieren.”

Versplein en vega-eiland

De vernieuwde Albert Heijn XL krijgt een groot versplein met een enorm aanbod groente, fruit, maaltijden en verspakketten. Je vindt er straks ook een vega-eiland met zo’n 200 vega(n) producten en een saladebar waar je een salade kunt samenstellen met verschillende basissalades, toppings en dressings. Ook nieuw is de Allerhande Keuken die vers bereide maaltijden, pizza’s uit de oven, belegde broodjes en koffie biedt. De sushibar wordt uitgebreid met streetfood uit onder andere Thailand, Vietnam en Indonesië.

Al meer dan veertig jaar In 1981 vestigde Albert Heijn zich in winkelcentrum Kronenburg. De winkel zat destijds aan de andere kant, samen met Blokker en C&A als ABC-combinatie. In 2002 volgde een verhuizing naar de huidige locatie. De winkel ging toen open als een Albert Heijn XL, de eerste XL van Nederland. “We zitten dus al meer dan veertig jaar in Kronenburg. En met onze mooie nieuwe Albert Heijn komen daar nog heel wat jaren bij”, aldus de supermarktmanager. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij Albert Heijn-winkels in de buurt: Drieslag 4 en Groningensingel 959 in Arnhem, en Langestraat 82 in Huissen.

