Hoe is het in ……. De Laar West?

Oppervlakte: 108 ha

Aantal inwoners: 5.910

Afstand tot de binnenstad: 6 km

“De Laar Oost en De Laar West, daar willen we vanaf. Er is één De Laar.” Monja van Woensel, wijkmanager van de wijken De Laar en Elden, is resoluut. Hoe het er in De Laar West voor staat, wil ze ons met alle plezier vertellen, maar dan wel graag het complete plaatje. Hoe is het in …? De Laar dus.

door Hilde Wijnen

De Laar meet 234 hectare en telt ongeveer 12.000 inwoners. Daarmee is De Laar een van de grootste wijken van Arnhem. In 1974 trokken de eerste bewoners in hun nieuw gebouwde huizen. Volgend jaar bestaat de wijk vijftig jaar. Hoe dat precies gevierd gaat worden is nog niet duidelijk, maar dat het een feestje wordt zeker wel. Monja licht een tipje van de sluier op. “Met 50 jaar samen de Laar willen we alle parels van De Laar in beeld brengen. Wist je bijvoorbeeld dat er geen wijk in Arnhem is met meer speellocaties?”

Schakel

Sinds een jaar of twee is Monja een van de vier leden van Team Leefomgeving (TLO) in De Laar. Verbindingen leggen, draagvlak creëren, het gesprek aangaan, het beleid van de gemeente toegankelijk maken voor bewoners, zorgen dat mensen zich gehoord voelen, de dialoog tussen verschillende bewoners opstarten: een wijkmanager moet van wanten weten. “Het is een diverse en interessante rol. Je kunt voor bewoners echt het verschil maken, terwijl niet alles kan. Nee is ook een antwoord.” Lachend: “En het is zo opmerkelijk: als ik de wijk in ga, beginnen mensen altijd een gesprekje. Het is alsof er gemeente op mijn voorhoofd staat geschreven!”

Voelsprieten

Monja en haar collega’s gaan het liefst naar de mensen toe en opereren daarom vanuit de wijk. Het hoofdkwartier is aan de Van Kleffenstraat 12, maar ook in het in april 2022 geopende buurthuis De Laarhof zijn ze vaak te vinden. “Als je op het stadskantoor zit, kun je niet zomaar even langs om de situatie te bekijken. Voelsprieten in de wijk hebben, dat is echt een meerwaarde. Het stadhuis is voor bewoners ver weg. Het is een drempel om er naar toe te gaan. Maar ons kennen ze. Wij zitten tussen de gemeente en de bewoners in. We zijn een soort schakel. Bewoners zeggen weleens tegen ons dat de gemeente niet luistert, maar wij gelukkig wel. Zo breng je de gemeente toch een stapje dichterbij.”

Succesverhalen

De Laarhof is een van de succesverhalen van De Laar. Het buurthuis, onder andere voorzien van boekenhoek, naaicafé, tuin en weggeefwinkel, bruist van de activiteiten en lokt tal van buurtbewoners. “Er was behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk. Als je voorheen aan mensen vroeg waar ze elkaar tegenkwamen, was het antwoord: bij de Jumbo. Dit eerste jaar was een pilot, maar de Laarhof barst nu al bijna uit haar voegen, dus we gaan binnenkort verbouwen om de ruimte toegankelijker te maken.”

Het Rozetje

In 2022 is ook Rozet neergestreken in de wijk. Het Rozetje, gevestigd in de brede school aan de Brabantweg – vlakbij de Laarhof, fungeert als buurtbibliotheek en biedt ruimte aan culturele activiteiten. Volgens Monja heeft het Rozetje voor buurtbewoners nog een wat hogere drempel dan het buurthuis. Er wordt steeds meer samengewerkt met de Laarhof om bewoners erop te attenderen dat ook het Rozetje een plek is waar iedereen terecht kan.

En er zijn meer projecten die de aandacht verdienen, vindt Monja. De Kroonse Wal werd bijvoorbeeld opgefleurd met een muurschildering en een verticale tuin, senioren en basisschoolleerlingen maakten samen het project Trots op De Laar en De Laar kreeg een eigen kunst- en atelierroute. “Arnhem Zuid, en ook De Laar, was mij, eerlijk gezegd, behoorlijk onbekend voordat ik er ging werken, maar het is een kansrijk stadsdeel met veel groen, water, fijne plekken om te ontspannen en mooie straatjes om doorheen te wandelen.”

Plannen om de wijk nog aantrekkelijker te maken voor bewoners zijn er ook. Zo komt er een Arnhemse editie van het De Laar Kunstrouteboekje, wordt het grasveld naast de Laarhof samen met bewoners omgetoverd in een heus park en zal bij Boerderij de Kroon straks de eerste inclusieve speeltuin van Arnhem te bewonderen zijn.

Continuïteit

Prachtige plannen, maar hoe zorgt de gemeente voor continuïteit, zodat die plannen ook echt van de grond komen? Een veelgehoord kritiekpunt vanuit de wijken is dat de managers van TLO niet altijd even lang op dezelfde stek blijven en weleens wisselen van werkplek. Moeten bewoners en initiatiefnemers in de wijk dan niet steeds maar weer opnieuw beginnen? Monja onderkent de kwestie, maar ziet die niet als een probleem. “Wij zijn er om wijkbewoners te ondersteunen, niet om alles over te nemen,” legt ze uit. “Als bewoners iets willen doen, kijken we of we het kunnen faciliteren. We organiseren niet de bingo, maar we zorgen wel dat die gehouden kan worden. Eigenaarschap is belangrijk. Als mensen zélf iets maken of beginnen, zorgen ze er vervolgens ook goed voor.”

Investeren

Kortom, niets dan lof voor de Arnhemse woonwijk. Of valt er ook nog wat op De Laar aan te merken? “Natúúrlijk zijn er ook problemen. Bewoners zeggen: het zakt af. Een buurt die steeds een klein stapje achteruit gaat – afval op straat, een onveilig gevoel, parkeerproblemen – wordt sleets en is vatbaar voor incidenten. Dat wil je voorblijven. Investeren terwijl het niet urgent is, daar zetten we op in. Samenhang creëren en zorgen dat mensen de weg vinden, dát is belangrijk voor een wijk.”

Er gebeurt hier van alles

Dat dat gaat lukken in De Laar, daar is Monja van overtuigd. Het lijkt er sterk op dat het werken in de wijk, en in het bijzonder in De Laar, haar hart gestolen heeft. “Zes jaar geleden begon de gemeente Arnhem met wijkgericht werken,” vertelt ze. “Een pilot is het niet meer, maar het blijft pionieren. Er gaat geen week voorbij of er gebeurt wel iets dat ik nog nooit heb gezien of aan de hand heb gehad. Hoe mooi is dat? Er gebeurt hier van alles!”

