In volle glorie terug: de Uitnacht

Deze vrijdag 27 januari vindt van 16:00-05:00 uur Uitnacht Arnhem plaats. Iedereen kan de cultuur die Arnhem rijk is meemaken en er is voor elk wat wils: van kinderprogramma tot urban, klassieke muziek, dans, snoeiharde bands, gevoelig spoken word, prachtige films, beeldende kunst, singer-songwriters en nog veel meer! Alles is gratis te bezoeken en je hoeft – op een uitzondering na – nergens te reserveren. Na een pandemie van twee jaar is de Uitnacht weer in volle glorie, fysiek te beleven en biedt een grote variëteit aan voorstellingen en ontmoetingen.

PROGRAMMA

Het programma van Uitnacht Arnhem ‘reist’ in drie tijdsblokken door de stad: in zogenaamde festivalbubbels concentreren de voorstellingen en acts zich van 16:00-19:00 uur in Klarendal, van 18:00-21:00 uur in de omgeving van Musis en vervolgens van 20:00-23:00 uur in het centrum tussen de Walburgiskerk en Rozet. Tot slot zijn er eindfeesten in Luxor Live, Willemeen en Café Bosch. Tussen 23:00 en 23:45 uur zal in Luxor Live de uitreiking van de Cultuurprijs Arnhem plaatsvinden met verschillende optredens en acts.

FESTIVALHARTEN

In elke festivalbubbel vind je een festivalhart. Kom hier samen om te bespreken wat je gezien hebt of nog gaat zien onder het genot van een hapje of drankje. Met muziek en vuurkorven omarmen we de gezelligheid van januari. Ook staan hier medewerkers van de Uitnacht voor je klaar met informatie over het programma en om je te helpen bij vragen.

Festivalhart bubbel 1: Caspar, Elly Lamakerplantsoen 2

Festivalhart bubbel 2: Café Bosch, Apeldoornsestraat 4a

Festivalhart bubbel 3: Eusebiuskerk, Kerkplein 1

VERVOER

Om naar Arnhem te komen raden wij aan met het openbaar vervoer te komen. Voor routes met auto en fiets en tijden van openbaar vervoer kun je via onze plattegrond op de locatie waar je naar toe wilt klikken. Google maps helpt je dan verder.

Binnen een festivalbubbel is de gemiddelde afstand tussen locaties zo’n 3 minuten lopen en de verste ongeveer 12 minuten lopen.

De verste locaties tussen bubbel 1 en 3 zijn ongeveer een half uurtje lopen.