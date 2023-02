Inzamelen voor aardbeving slachtoffers

De vrijwilligers zouden afgelopen weekend winkelend publiek bewegen om wat extra boodschappen te doen voor slachtoffers van de aardbeving, maar ze staan er nog een week langer.

Bij de ingang van de Albert Heijn in winkelcentrum Presikhaaf, staan jongeren met een aantal gevulde winkelwagens en twee banners extra boodschappen in ontvangst te nemen die voorbijgangers speciaal hebben gedaan. Op de banner staan de producten die gewenst zijn in het gebied voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het is onduidelijk wie deze actie nu precies heeft opgezet, de jongeren gaven niet een eenduidig antwoord en het lijkt een particulier initiatief gedragen door een aantal winkels in het winkelcentrum. Maar wegens succes staan ze er tot en met zondag van 10u tot 22u!

Nog meer acties

We zagen wat acties voorbij komen waar cafetaria ondernemers bepaalde dagen hun omzet beschikbaar stelden. Er werden giften na afloop van het vrijdaggebed voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië in de HDV Arnhem Türkiyem Camii moskee.

De SWOA houdt vrijdagavond 3 maart, zaterdagmiddag 4 maart en zondagmiddag 5 maart een benefiet om geld op te halen voor de getroffenen in de aardbevingsgebieden. Lees meer in de Arnhemse Koerier.

De gemeente Arnhem doneert 1 euro per inwoner aan Giro 555 van het Rode Kruis en onze burgemeester toonde solidariteit aan tafel bij Eva Jinek.

Elk gebaar is welkom.

Reacties