Jaarlijkse Kadedagen Arnhem ook dit jaar vanaf de Stadsblokkenwerf

Zaterdag 14 en zondag 15 juni vinden in Arnhem de jaarlijkse Kadedagen plaats. De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA). De Rijnkade aan de noordkant van de stad is nog steeds onderwerp van een renovatie, zodat de Kadedagen ook dit jaar weer plaatsvinden op de Stadsblokkenwerf aan de zuidkant.

Het programma van zaterdag bestaat uit een lezing van Steven Gerritsen die aan de hand van historisch beeldmateriaal vertelt over het ontstaan én verdwijnen van de oude haven, over de Jansbeek en over spectaculaire transporten over de Rijn. Na zijn lezing is er livemuziek uit de sixties en seventies van de band Colour Reflection.

Drakar Races

Zondag 15 juni staat de derde editie van de Drakar Races gepland. Diverse teams strijden tegen elkaar op een wedstrijdbaan van 330 meter in de historische ASM-haven. Dit spectaulaire evenement staat dit jaar voor de derde keer op de planning. Het programma op zondag wordt cultureel omlijst met een optreden van het collectief Knokploeg, een optreden van singer-songwriter LouLou en de coverband Back2U.

Het evenement is op beide dagen bereikbaar vanaf de stadskade met het voetveer, dat vaart tussen 11.00 en 18.00 uur. Een nadrukkelijk advies is echter om lopend of met de fiets naar de Stadsblokkenwerf te komen, in verband met bouwwerkzaamheden is er voor auto’s maar zeer beperkt parkeergelegenheid beschikbaar.

Alle informatie over de beide dagen staat op de website van SHSA. De Kadedagen zijn sinds 2008 een jaarlijks terugkerend evenement.

