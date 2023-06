Kleurrijke vlaggen versieren Klarendal tijdens Nacht van de Mode

Leerlingen van de basisschool Ibn-i Sina werkten in najaar 2022 mee aan een project van productiehuis Plaatsmaken. Tijdens de editie van Nacht van de Mode zaterdag 10 juni krijgt dit vrolijke project een vervolg.

Kleur-rijk

Kunstenaars Mirka Farabegoli en Krista Burger ontwierpen destijds vlaggen met kinderen uit groep 6 en 7 van de school. De vlaggen werden toen gezeefdrukt in de werkplaats van Plaatsmaken, waarna er 28 vlaggen in de wijk te zien waren. Ondernemersvereniging DOCKS was destijds heel enthousiast en kwam tot de conclusie dat de vlaggen heel goed aansluiten bij het thema van de Nacht van de Mode: ‘Kleur-rijk’. Na overleg met Plaatsmaken kreeg Mirka Farabegoli de opdracht om de ontwerpen te digitaliseren en om acht verschillende vlaggen te maken. Deze worden in een oplage van totaal 60 stuks digitaal gedrukt en zullen zaterdag a.s. de Nacht van de Mode extra kleur geven.

Inge Pollet, directeur van Plaatsmaken is heel blij: ‘Destijds was dit project onderdeel van ons programma Altered Breath. De samenwerking met de school was erg fijn en de vlaggen zijn prachtig geworden. Ondernemersvereniging DOCKS vroeg ons of er een vervolg mogelijk was. En daar hebben we graag onze medewerking aan verleend; op deze manier is het project op een nog grotere schaal te zien’.

Vanuit ondernemersvereniging DOCKS voegt Cecile van Hattem daar aan toe: ‘In Klarendal is een grote creativiteit door de ondernemers en ontwerpers van het Modekwartier. Bij evenementen zoeken we graag naar nieuwe verbintenissen. Deze samenwerking met Plaatsmaken is super; dankzij de kleurrijke vlaggen wordt de Nacht van de Mode extra feestelijk’.

Plaatsmaken presenteert Altered Breath tijdens Nacht van de Mode

Op zaterdag 10 juni viert Plaatsmaken de finale van het project Altered Breath met een afsluitende groepstentoonstelling waarin werk is opgenomen van alle deelnemers: Marijn van Kreij, Ananda Serné, Astrid Nobel, Dorien de Wit, Bernice Nauta, Hannah van Binsbergen, Müge Yilmaz en Vicky Francken. Alle dichters dragen hun teksten voor die ze voor het project schreven. Ook is er de presentatie van het nieuwe nummer van het magazine Zevenblad, dat geheel in het teken staat van Altered Breath.

Altered Breath is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem

Plaatsmaken | bestaat bijna 40 jaar en is eind 2012 verhuisd naar het Modekwartier van Arnhem. Plaatsmaken vindt dat beeldende kunst onder de aandacht gebracht moet worden van zoveel mogelijk mensen. Want kunst laat anders kijken, stelt vragen, troost en verbindt. Om dit te bereiken moeten kunstenaars in de gelegenheid gesteld worden zich te ontwikkelen en kunst te maken. Dit kan bij Plaatsmaken. Daarnaast is Plaatsmaken een plek waar verbindingen tot stand komen. We nodigen kunstenaars en publiek uit, we verbinden kunstenaars onderling en met het publiek, we stellen tentoon, we produceren, we initiëren projecten, we stellen vragen. We gaan desnoods de straat op als dat nodig is. Plaatsmaken voor kunst!

Nacht van de Mode | In aanloop naar de zomer pakken de ondernemers van het Modekwartier uit en organiseren in de straten van Klarendal een event waar alles op gebied van mode, design en kunst bij elkaar komt. De winkels en ateliers zijn open en er is een uitgebreid programma met mode-activiteiten en met live muziek. De creatieve ondernemers geven met het thema Kleur-rijk samen kleur aan de wijk en verbinden de bewoners en bezoekers. Om dit te vieren is er tijdens Nacht van de Mode een echte verbintenis: de bruiloft van Kayleigh en Tim. Het programma is van 19.00 – 00.00 uur. Alle informatie is te vinden op www.modekwartier.nl

Nacht van de Mode 2023 is mogelijk gemaakt door

Gemeente Arnhem en Ondernemersfonds Arnhem. Met dank aan: De Kempenaer Advocaten.

Mede in samenwerking met: Promosign reclame, Lampionwebshop en alle ondernemers van het Modekwartier. Onderdeel van Juni Mode Maand Arnhem.

