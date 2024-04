Literair concert Jan Brokken over Indië-trilogie

Zondag 7 april a.s. organiseren de lokale boekhandels Het Colofon, Meijer & Siegers en Jansen & de Feijter in de Kumpalan in Bronbeek een literair concert. Het literaire concert wordt verzorgd door auteur Jan Brokken en pianist Tobias Borsboom.

Brokken zal vertellen over De Kampschilders, De Tuinen van Buitenzorg en Mijn kleine waanzin, een trilogie over zijn jeugd en over zijn ouders die in het voormalige Indië in een jappenkamp hebben gezeten.

De verhalen worden afgewisseld met muziek, gespeeld door pianist Tobias Borsboom, (o.a. zes delen uit de Java Suite van Leopold Godowsky).

De middag duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Locatie: Velperweg 147. Een ticket kost in de voorverkoop € 20,-, aan de zaal € 25,-. Tickets kunnen worden besteld via de website van Jansen & De Feijter, waar tevens meer staat over Jan Brokken en Tobias Borstboom. In de pauze bestaat gelegenheid boeken van Jan Brokken te laten signeren.

Reacties