Nacht van de Mode – Ik maak wij

De Nacht van de Mode is een jaarlijks terugkerend, veelzijdig en bruisend mode-evenement van het Modekwartier in de wijk Klarendal. Na twee jaar afwezigheid door corona komt dit mode event in haar volle glorie terug op zaterdag 11 juni a.s.

Modekwartier Klarendal

In aanloop naar de zomer pakken de ondernemers van het Modekwartier uit en organiseren een event waar alles op gebied van mode, design en kunst bij elkaar komt in de straten van Klarendal. Kom kennismaken met de enorme veelheid aan unieke en ambachtelijk gemaakte producten van de ontwerpers en ga in gesprek met hen over hun ambacht en passie. Zowel in de winkels als op straat valt er veel te ontdekken. Ook de horeca in Klarendal doet uitbundig mee aan dit event en bij diverse terrassen vind je live muziek tijdens de Nacht van de Mode.

In samenwerking met de buurtbewoners, de ondernemers en de horeca, gaan we er weer een spannende en verrassende editie van maken.

Ik maak wij

Het thema voor Nacht van de Mode 2022 is “Ik maak wij”; meer dan ooit leeft iedereen in zijn eigen bubbel. Tegelijkertijd wordt meer en meer duidelijk dat we elkaar allemaal nodig hebben. De samenleving dat ben jij, dat zijn wij. Breek uit je bubbel, heb aandacht voor elkaar en connect.

Tijdens deze editie is er ook ruimte voor studenten van ArtEZ, zij presenteren de film van Collectie Arnhem 2022. Dit is wat de studenten er zelf over zeggen: “De rode draad in onze collectie is het spanningsveld tussen verboden verlangens en het moeten conformeren aan regels. Vooral winkeldiefstal is een terugkerend thema dat dit concept symboliseert. Het schaakspel tussen seksualiteit, escapisme en maatschappelijke druk vormt de basis voor een collectie met een levendig en contrasterend beeld – volledig uitgewerkt in zwart-wit!”.

Nacht van de Mode is onderdeel van het Fashion en Design Festival Arnhem, net als State of Fashion en vindt plaats op 11 juni 2022 in het Modekwartier in de wijk Klarendal van Arnhem. Je komt het Modekwartier binnen op de hoek van de Hommelseweg en de Sonsbeeksingel en loopt vervolgens omhoog de Klarendalseweg op tot aan het Kazerneplein bovenaan. We starten om 19.00 uur met een officiële opening op de hoek Klarendalseweg / Herenstraat en de Nacht van de Mode duurt tot 00.00 uur.

Voor meer info kijk op www.modekwartier.nl

