Stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem-Zuid heeft sinds deze week óók een boerderijwinkel, waar bezoekers en stadsgenoten dichtbij huis lokale en biologische boodschappen doen.

Direct van het land

Stadsboerderij de Korenmaat wordt, evenals de andere stadsboerderij van Natuurcentrum Arnhem (Stadsboerderij Presikhaaf), biologisch beheerd. Een bezoek aan de nieuwe boerderijwinkel is dé manier om te ervaren wat dat oplevert: gezonde en lekkere producten. De voedingsmiddelen in de winkel komen van de eigen stadsboerderijen (groente, eieren en vlees) of van andere boeren uit de regio (jam, soep, sauzen, kaas, zuivel).

Natuurcentrum Arnhem houdt haar dieren ten behoeve van educatie en niet voor de slacht. De dieren worden alleen geslacht wanneer zij niet meer op de boerderij gehouden kunnen worden. De dieren leven in vrijheid en krijgen gezond (biologisch) voedsel. Het vlees van de dieren is dan ook van hoge kwaliteit: de rookworst van Natuurcentrum Arnhem viel afgelopen jaar zelfs in de prijzen!

Door vrijwilligers

De boerderijwinkel wordt gerund door vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen uit de omgeving van de boerderij die hart hebben voor natuur en gezond eten. Natuurcentrum Arnhem is op zoek naar nog meer enthousiaste vrijwilligers die in de winkel willen werken.

Leren en zelf doen

Stadsboerderij de Korenmaat heeft een educatief karakter. In de winkel kan jong en oud leren over gezond koken en duurzaam leven. Van kookboeken en recepten tot zaaigoed en kweekbakken; er is van alles te verkrijgen. En zijn er vragen? De vrijwilligers in de winkel en op de boerderij staan bezoekers graag te woord voor tips en uitleg.

Stimuleren duurzaamheid

Natuurcentrum Arnhem wil mensen bewust maken van het belang van de natuur en de eigen rol in het behoud ervan. In de eigen bedrijfsvoering speelt duurzaamheid dan ook een grote rol. Zo wordt er in de winkels niets verspild en zoveel mogelijk hergebruikt. Is een kromme komkommer minder lekker dan een rechte? Nee, natuurlijk niet. Daarom ligt een kromme ook gewoon in de schappen van de nieuwe boerderijwinkel.

