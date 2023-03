OHOH Openingen!

Vier Arnhemse initiatieven slaan handen ineen tijdens een openingsweekend; Arnhem is een mooi netwerk aan culturele ontmoet- / leerplekken rijker. Van nieuwe ontmoetplek met moestuin en kunstenaars met zeefdrukwerkplaats, tot werkplekken, ateliers en professionele opnamestudio voor talentontwikkeling.



Maar liefst vier verschillende initiatieven vonden afgelopen periode een nieuwe thuisbasis; geen individuele eilandjes, maar vanuit eigen expertise & missie, samenwerken om zo Arnhem, voor al haar bewoners, mooier te maken. Samen bouwen aan community.

Sociaal-artistiek werker Marije Tangelder: “Voor ons draait het om groeien in je eigen kwaliteit, maar samen met de ander. Niet alleen binnen ons eigen collectief Koppig, maar juist ook daarbuiten. In deze vier initiatieven vinden we sociaal- maatschappelijke gelijkgestemden en voorzien wij een duurzame samenwerking.”

van Presikhaaf naar Plattenburg

Vrijdag 31 maart kun je bij Collectief Koppig je weekend feestelijk inluiden. De kunstbroedplaats is neergestreken in het voormalig Kunstportaal gebouw in de wijk Presikhaaf. Op slechts 5 minuten wandelen naar de andere kant van het spoor vind je het nieuwe bewonersinitiatief MOES: een ontmoetplek (met moestuin) in het monumentale Portiershuisje op het voormalig Enka-terrein.

MOES op 1 april: Marcouch plant buurtboom

Op 1 april 2023 opent de vernieuwende Arnhemse ontmoetingsplek ‘MOES’ haar deuren. Burgemeester Marcouch is aanwezig om samen met een mengelMOES van Arnhemmers de ‘buurtboom’ te planten. Jong en oud is welkom om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

Feestelijke opening op 1 april

Op 1 april van 14.00-17.00 uur opent stichting MOES haar deuren in het Arnhemse Plattenburg. MOES wil zijn als de ‘lievelingsboom’ van de buurt, een plek waar iedereen graag samenkomt. De ‘buurtboom’ die burgemeester Marcouch tijdens de opening plant, symboliseert deze gedachte. MOES bevindt zich in het historische portiershuisje aan het voormalige ENKA-terrein in de Beeldhouwerstraat. De geschiedenis van dit iconische pand komt uitgebreid aan bod tijdens de opening. Ook is er een silent disco, knutselen voor kinderen en een workshop graffiti.

“MOES maken we samen. Dat zagen we afgelopen maanden al: terwijl MOES nog niet eens officieel open was, ontstonden er mooie kruisbestuivingen met omliggende organisaties en tussen enthousiaste buurtbewoners.” – Initiatiefnemer Marloes Tap

Over MOES

MOES is een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Het initiatief wil eenzaamheid tegengaan, ongelijkheid verkleinen en buurtvergroening bevorderen. MOES richt zich daarvoor op het samenbrengen van een ‘mengelMoes’ van mensen: zowel mensen met ‘wind mee’ als mensen met ‘wind tegen’ in hun leven.

Ook het aanbod van MOES is divers: zo is er een gezellig café met kleine lunchkaart en organiseren buurtbewoners diverse workshops. Maar ook kun je er samen tuinieren of ruimtes huren. MOES is vijf dagen per week open van 08.30-17.00 uur. Lees meer over MOES op www.moesarnhem.nl.

van Plattenburg naar Klarendal

Vanuit Moes wandel je op zaterdag 1 april door naar de Klarendalseweg 134a waar New HeARTs en Studio Geen probleem je verwelkomen met creatieve showcases in hun nieuwe gezamenlijke pand.

Samenvattend is er overal iets te doen, te drinken, te kijken en te beleven. In Klarendal luiden de Modekwartier ondernemers zaterdag ook nog eens de lente in met het evenement BinnensteBuiten.

Allen heten je van harte welkom!