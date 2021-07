Op de Geitenkamp durfden ze het: Podium van de wijk

Het was vorig weekend nog even de vraag of het wel door kon gaan, maar ze deden het: een heel klein Hoogte80 festivalletje beleven op een andere locatie dan het hoogste punt van Arnhem.

In het weekend van 17 en 18 juli sloegen daar het H80 festival, Kunst op de Bult, Fabriek Fysiek en Rozet Arnhem de handen ineen om samen te vieren dat de corona versoepelingen in waren gegaan. Er werd op de Larikshof een kleinschalig coronaproof gratis toegankelijk wijkfestival neer gezet voor en door Bultbewoners, gedragen door de vele vrijwilligers.

Samenwerking

Het H80 festival ging terug naar zijn roots op de Geitenkamp en hoste Socialicircus van Theater Gajes: een voorstelling over het belang van contact, over aanraking, emotionele nabijheid en verbondenheid. Fabriek Fysiek regelde zoveel mogelijk gratis circus activiteiten voor kinderen én een boel workshops, Kunst op de Bult realiseerde een gezellige entourage en charterde muzikale wijktalenten, de Schatgravers waren de gastheren van de wijktent met veel muziek en verhalen, Rozet Arnhem klom op het podium voor wijkpraat.

Podium van de Stad

Deze eerste editie, mogelijk gemaakt door het Team Leefomgeving, laat een ambitie van Rozet in de wijk zien om met het Podium van de Stad jaarlijks op tournee te gaan door de Arnhemse wijken. Maar het is óók een lang gekoesterde droom van Fabriek Fysiek om een rondreizend circusfestival door de stad te realiseren.

Wonderlijke digitale theaterroute

Stichting Kunst op de Bult maakte van de gelegenheid gebruik om een alternatieve theaterroute te presenteren. Na drie succesvolle edities van Theater de Plaats, locatie/wijktheater, organiseert de stichting al enkele jaren volgens het zelfde concept Herfsttheater GEITenBULT: sociaal-maatschappelijk locatietheaterproject voor en door bewoners van de wijken Geitenkamp en aanpalende wijken.

Vanwege corona worden nu al twee edities overgeslagen. Maar de organisatie ging digitaal met een Izi TRAVEL route!

Welkom op deze wonderlijke tocht door de Geitenkamp, waarin bijzondere wezens en dorpelingen u dingen zullen laten zien die u niet voor mogelijk hield. Laat u door Bultbewoners verassen en meevoeren tot het hoogste punt van Arnhem: Hoogte 80.

Speciaal voor 2021 hebben de makers van Herfsttheater GEITenBULT een ’coronaproof’ editie in beeld gebracht met filmpjes: WANDELT U MEE?

De route is te lopen, te fietsen of vanuit de bus te beleven: óf via de Izi TRAVEL app, maar ook gewoon vanaf een internet pagina. Bekijk maar!

