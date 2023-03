Opening Passerelle en Kunst & Cultuurroute Vredenburg/Kronenburg

Op 15 april van 11:00 tot 12:00 vindt er op de Passerelle de opening plaats van zowel de Kunst & Cultuurroute Vredenburg/Kronenburg als de Passerelle. Het officiële openingsmoment start om 11:00. Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje en zal er live muziek te horen zijn.

De Passerelle tussen Kronenburg en Vredenburg

De Passerelle, het voetgangersviaduct tussen het winkelcentrum, het busstation en de wijk Vredenburg, wordt zeer regelmatig gebruikt door een groot aantal bewoners en professionals richting Vredenburg en andersom. Een projectgroep bestaande uit bewoners en enkele organisaties, waaronder gemeente, Rijnstad en Wereldhave, heeft zich in 2016 over de Passerelle gebogen. Het voetgangersviaduct zag er niet aantrekkelijk uit en werd vaak sterk vervuild. Met het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd is geprobeerd om bewoners, jeugd en jongeren te betrekken bij de planvorming. De ontwerpen zijn vervolgens gebruikt om tot één of meer eindontwerpen te komen. In de loop van 2018 werden de plantenbakken geplaatst en beplant. Ook de bewoners van Iris Zorg begeleid Wonen aan de Groningensingel werken hard mee met het opruimen en met schilderen van de wanden van de Passerelle.

De steunpilaren onder de brug en de wanden van de brug werden in 2022 prachtig geschilderd door ArnhemArt. Een groep van 15 bewoners van Vredenburg geeft ’s zomers de planten op de Passerelle water en ruimt zomer en winter het afval op. Het opknappen van de Passerelle is nu na 7 jaar nagenoeg helemaal klaar en het is tijd om er wat extra aandacht aan te besteden. Op 15 april dus.

De 12e Kunst & Cultuurroute

Stichting Kunst in de publieke ruimte Arnhem realiseert al jaren publicaties met kilometerlange routes door de wijken van Arnhem om te lopen of te fietsen en er publieke kunstwerken en opvallende cultuurobjecten te ontdekken. Samensteller Theo Brink (maakte er eerder totaal al 11!) verzorgt alle teksten en het fotowerk; ‘Kunst verbroedert en hopelijk gaan mensen de straat op!’ In de route Vredenburg/Kronenburg zijn circa 40 objecten opgenomen en menigeen zal straks verrast zijn om te zien hoeveel moois er in de wijk te zien is.

De stichting werkt hier voor de zevende keer samen met Rozet Arnhem; Rozet verzorgt de vormgeving en het drukwerk, waardoor er een herkenbare serie boekjes ontstaat. De stichting wil van elke Arnhemse wijk een kunst- en cultuurroute maken. Er bestaan al routes van de o.a. Burgemeesterswijk, Hoogkamp & Transvaalbuurt, van Elderveld & Schuytgraaf, de 10e was Rijkerswoerd (met 33 objecten) die medio 2022 gereed is gekomen, de 11e en voorlaatste was Arnhem-West (met 87 objecten) die in december j.l. officieel door wijkwethouder Marco van der Wel werd gelanceerd.

Op 15 april wordt de 12e route gelanceerd door Vredenburg/Kronenburg. In aanwezigheid van wethouder Cathelijne Bouwkamp wordt de opgeknapte Passerelle geopend én neemt zij de eerste route in ontvangst. Daarna wordt het boekje gratis via een paar vaste punten in de wijk en daarbuiten verspreid: zoals Rozet Kronenburg – Kronenburggalerij 7, De Fontein – Croydonplein 388, Bakkerij Broodnodig – Groningensingel 955 én in Rozet centrum – Kortestraat 16.

Voor meer informatie over het werk van de stichting, kijk op hun website arnhemsekunst.com. Daar zijn alle routes in de 12 Arnhemse gebieden ook nog eens als PDF te downloaden.

Welkom!

