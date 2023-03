Over bakfietsbuurten en bloemkoolwijken: aangehaakt

Op maandag 6 maart, een politieke wandeling in Arnhem: omroep WNL brengt in aanloop naar de Statenverkiezingen het politieke wandelprogramma Aangehaakt op NPO2.

Levensstijl van de kiezer

Electoraal geograaf Josse de Voogd wandelt door steden en dorpen en vertelt wat hem opvalt. Onderweg vertelt hij over de levensstijl van de kiezer. Over bakfietsbuurten en bloemkoolwijken. Over wat siertegels, gevelplanten, huisdieren, rolluiken, klusbussen en aanhangers in een buurt vertellen over de stemmers. Ook legt Josse de Voogd uit dat thema’s als gezondheid, werkgelegenheid en andere zaken een cruciale rol spelen in het stemgedrag.

In de vierdelige serie Aangehaakt komen ook de inwoners van de wijken die Josse de Voogd bezoekt aan het woord. Waar gaan de gesprekken over in het plaatselijke praathuis? Zowel over het onbehagen naar de politiek als over oplossingen voor maatschappelijke problemen. Vaak lossen de inwoners het samen op. In zijn kersttoespraak deed Koning Willem-Alexander een oproep: ¨Haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!¨ In deze serie komt niet alleen het onbehagen naar voren, maar ook mooie lokale initiatieven. Aangehaakt dus.

Arnhemse aflevering op maandag 6 maart

In de eerste aflevering staat de stad Arnhem centraal. Hij gaat daar twee verschillende gebieden te lijf: de wijk Geitenkamp wordt door velen gezien als ‘slechte wijk’, maar is volgens de sociaal makelaars in Arnhem juist de beste. Volkswijk Spijkerkwartier is dan juist weer heel divers: de natuurgezondheidswinkel ligt tegenover de falafelzaak. Is er een ‘veryupping’ gaande in die wijk?

Nederlandse landkaart in relatie tot hun stemgedrag

Hoe is stemgerechtigd Nederland verdeeld over het land en hoe wonen ze? Dat wilde electoraal geograaf Josse de Voogd graag weten. Lees het hele artikel over zijn wandeling op de website van WNL.

Deze serie gaat niet over activisten, wappies of boze burgers, maar over de kloof tussen Den Haag en het achterland, daar waar de burgers met hun eigen oplossingen komen. Geen subsidie meer voor het plaatselijke zwembad, dan regelen de dorpsgenoten het zelf. Samen. Aangehaakt.

Aangehaakt is op 6,7,8 en 13 maart te zien om 21:05 op NPO2, en vanaf de eerste aflevering ook op NPO Start.

