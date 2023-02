Park Open-man Hans Vrij overleden

Zaterdag 18 februari 2023 overleed Hans van Vrijaldenhoven. In zijn uitgebreide kennissenkring was hij beter bekend als Hans Vrij.

Hans van Vrijaldenhoven was “de grote man achter de zomerse Park Open-concerten”. Die worden nog steeds op dezelfde plek in het Arnhemse Park Sonsbeek georganiseerd.

In 2010 ontving Hans van Vrijaldenhoven daarvoor zowel de Arnhemse Cultuurprijs als Zilveren Stadspenning. Eerder al werd hij in 2004 tot Ridder geslagen in de Orde van de Zachte G van de Arnhemse Carnavalsvereniging On-Ganse. In 2010 moest Hans Vrij tot zijn grote spijt om gezondheidsredenen stoppen met de organisatie van deze zomerconcerten in Park Sonsbeek.

Afscheid

Hans’ afscheid is op maandag 27 februari 2023 in het Arnhemse Posttheater. Zie de details onderstaand.

foto: Nico Meeuwsen

Lees ook het In Memoriam van mediapartner RTV Connect.

